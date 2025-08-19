Nvidia desarrollará un nuevo chip de IA más potente hecho específicamente para vender en China

La noticia es relevante y marca una declaración de intenciones por parte de la empresa, luego de que el gobierno de Estados Unidos permitió volver a vender chips de IA en el mercado chino, aunque con una cuota del 15%.

Respecto a ese cambio en el gobierno, Nvidia dijo que Estados Unidos no podía darse el lujo de desdeñar al gigante asiático en esta en la industria de la IA, pues eso representaría perder el liderazgo de la industria más importante de la actualidad.

“La tecnología de IA estadounidense puede ser el estándar mundial si competimos”, señaló Nvidia, la cual está en una competencia directa con Huawei en el territorio asiático, pues ante las restricciones de Occidente, China ha intentado producir su propia estrategia de chips.

Sin embargo, la empresa aún debe enfrentar el enfoque naxionalista que está adoptando China, pues pidió a sus empresas de tecnología, como Alibaba o ByteDance, entre otras, no comprar ningún producto de Nvidia o AMD.

De acuerdo con documentos de Pekín, el gobierno cuestionó fuertemente la razón por la cual no compran opciones locales y prefieren los chips H20 de Nvidia. Además, preguntó si las alternativas chinas son tecnológicamente inferiores e incluso si han encontrado problemas de seguridad en el hardware estadounidense.

Al igual que Estados Unidos ha mostrado preocupaciones en torno a las herramientas chinas para la seguridad nacional, a los funcionarios del gigante asiático les genera tensión que los chips de Nvidia tengan capacidades de rastreo de localización y apagado remoto.

“El H20 no es un producto militar ni para infraestructura gubernamental”, dijo Nvidia en un comunicado, donde también agregó que China tiene amplio suministro de chips locales “y no dependerá o ha dependido de chips estadounidenses para operaciones de gobierno”.

Por su parte, el presidente de EU, Donald Trump, dijo que el H20 era “obsoleto” y que no permitiría el envío de la tecnología de Blackwell si no introducía una disminución de entre el 30 y el 50% de su rendimiento, por lo cual cobra sentido el nuevo chip que está preparando la compañía.