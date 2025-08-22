Spotify estrena función para personalizar transiciones en playlist

De acuerdo con la compañía, esta nueva función se está activando de manera progresiva para usuarios Premium “elegibles”, por lo que invitó a sus usuarios a mantener su app actualizada.

Los usuarios que ya tienen acceso a la beta verán la opción de Mezclar en la barra de herramientas de cualquier playlist. Al tocar esta opción, se desplegará automáticamente la tonalidad y beats por minuto de cada canción, lo cual pretende facilitar reordenarlas para “una mejor fluidez”.

“La mezcla funciona mejor con géneros pensados para transiciones suaves. Estilos como house y techno suelen integrarse más fácilmente”, señaló Spotify en una publicación en su blog oficial.

La compañía agregó que las mezclas son ideales para evitar silencios incómodos y darle usos prácticos como mejorar una playlist para correr o hacer ejercicio con beats por minuto constantes que marquen el ritmo.

“Con las transiciones personalizadas, buscamos que cada usuario pueda moldear su manera de escuchar y expresarse a través de la música”, puntualizó la compañía en su blog.

Nuevas funciones en Instagram

Además de la actualización anterior, Spotify también anunció nuevas formas de integración con Instagram que buscan facilitar la manera en que los usuarios comparten música. Ahora, al publicar una canción en Historias, se incluirá un fragmento de audio que permite escuchar parte del tema sin salir de la aplicación, con la opción de abrirlo directamente en Spotify para reproducirlo completo.

Otra de las novedades es la posibilidad de mostrar en tiempo real lo que estás escuchando a través de Notas de Instagram. De esta forma, los contactos pueden ver cuál es la “banda sonora” de cada usuario, responder a ella e incluso añadir las canciones a sus propias listas. El sistema se actualiza de manera automática con la música en reproducción.

Ambas funciones están disponibles de manera global para quienes utilicen Android e iOS, y forman parte de la estrategia de la plataforma por mantenerse presente en los espacios digitales donde ocurren las conversaciones cotidianas.