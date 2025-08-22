Publicidad

Spotify estrena función para personalizar transiciones en playlist

La plataforma tiene novedades en herramientas y también en el ajuste de sus tarifas.
vie 22 agosto 2025 03:00 PM
Los usuarios que ya tienen acceso a la beta, verán la opción de Mezclar en la barra de herramientas de cualquier playlist.

Los usuarios Premium de Spotify ahora podrán añadir y personalizar las transiciones entre las canciones que escuchan en la plataforma. Esta nueva función, actualmente en versión beta, brinda más control a los suscriptores de la app, pues les permite personalizar ajustes como volumen, ecualización y curvas de efectos.

Al personalizar la función de Mezclar, es posible elegir entre estilos preestablecidos como Desvanecer o Ascender para aplicar diferentes tipos de transiciones. Además, hay una sección de análisis de beats para encontrar el mejor punto de transición en cada canción.

De acuerdo con la compañía, esta nueva función se está activando de manera progresiva para usuarios Premium “elegibles”, por lo que invitó a sus usuarios a mantener su app actualizada.

Los usuarios que ya tienen acceso a la beta verán la opción de Mezclar en la barra de herramientas de cualquier playlist. Al tocar esta opción, se desplegará automáticamente la tonalidad y beats por minuto de cada canción, lo cual pretende facilitar reordenarlas para “una mejor fluidez”.

“La mezcla funciona mejor con géneros pensados para transiciones suaves. Estilos como house y techno suelen integrarse más fácilmente”, señaló Spotify en una publicación en su blog oficial.

La compañía agregó que las mezclas son ideales para evitar silencios incómodos y darle usos prácticos como mejorar una playlist para correr o hacer ejercicio con beats por minuto constantes que marquen el ritmo.

“Con las transiciones personalizadas, buscamos que cada usuario pueda moldear su manera de escuchar y expresarse a través de la música”, puntualizó la compañía en su blog.

Nuevas funciones en Instagram

Además de la actualización anterior, Spotify también anunció nuevas formas de integración con Instagram que buscan facilitar la manera en que los usuarios comparten música. Ahora, al publicar una canción en Historias, se incluirá un fragmento de audio que permite escuchar parte del tema sin salir de la aplicación, con la opción de abrirlo directamente en Spotify para reproducirlo completo.

Otra de las novedades es la posibilidad de mostrar en tiempo real lo que estás escuchando a través de Notas de Instagram. De esta forma, los contactos pueden ver cuál es la “banda sonora” de cada usuario, responder a ella e incluso añadir las canciones a sus propias listas. El sistema se actualiza de manera automática con la música en reproducción.

Ambas funciones están disponibles de manera global para quienes utilicen Android e iOS, y forman parte de la estrategia de la plataforma por mantenerse presente en los espacios digitales donde ocurren las conversaciones cotidianas.

Aumento de costos

Estas actualizaciones llegan pocos días después de que la plataforma confirmara un aumento en el costo de su suscripción mensual a partir de septiembre. Las nuevas tarifas ya aparecen en la plataforma y son los siguientes:

  • Plan individual: pasa de 129 a 139 pesos al mes.
  • Plan de estudiantes: de 69 a 74 pesos.
  • Plan dúo: sube de 169 a 189 pesos mensuales.
  • Plan familiar: aumenta de 199 a 239 pesos al mes.

En julio, la empresa presentó sus resultados financieros del segundo trimestre de 2025, y si bien logró crecer en usuarios quedó por debajo de las expectativas económicas de los analistas. La compañía reportó ingresos por 4,190 millones de euros, (4,835 millones de dólares), un aumento interanual de 10%, pero inferior a los pronósticos que rondaban los 4,260 millones.

Además la plataforma tuvo una pérdida neta de 86 millones de euros (aproximadamente 99 millones de dólares), cuando en el mismo periodo de 2024 registró una ganancia de 274 millones de dólares.

