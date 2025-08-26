Netflix elimina el plan básico en México a partir de esta fecha y así lo confirma

¿Qué dijo Netflix?

“Esperamos que estés disfrutando de todo lo que Netflix tiene para ofrecerte. Solo queríamos saludarte y asegurarnos de que estés al tanto de nuestros próximos cambios”, informó la plataforma de streaming a sus suscriptores en México.

“Dejaremos de ofrecer el plan básico, y tu nuevo plan Estándar con anuncios, por 119 pesos, comenzará automáticamente en tu fecha de facturación, el 12 de octubre”, detalló en correo electrónico.

La compañía de entretenimiento notificó a los suscriptores sobre los cambios a través de un correo electrónico del titular y resaltó los puntos antes descritos, que los usuarios ahorrarán 30% en su suscripción, dispondrá de mejor calidad de video y podrán visualizar el contenido en más dispositivos.

¿Cuáles paquetes ofrece Netflix?

Estándar con anuncios

Con anuncios; todos los juegos móviles y la mayoría de las series y películas están disponibles. Los títulos no disponibles exhibirán un ícono de candado.

Puedes ver contenido en dos dispositivos compatibles a la vez en el mismo hogar.

Reproducción en 1080p (Full HD).

Puedes descargar contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez.

Estándar

Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite

Puedes ver contenido en dos dispositivos compatibles a la vez

Reproducción en 1080p (Full HD)

Puedes descargar o en 2 dispositivos compatibles a la vez

Opción para agregar 1 miembro extra que no viva contigo.

Premium

Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite

Puedes ver contenido en cuatro dispositivos compatibles a la vez

Reproducción en 4K (Ultra HD) + HDR

Puedes descargar o en seis dispositivos compatibles a la vez

Opción para agregar hasta 2 miembros extras que no vivan contigo

Audio espacial de Netflix

A finales de 2024, la empresa adquirió los derechos de los eventos en vivo de la NFL, WWE y el Mundial Femenino con la finalidad de diversificar la oferta programática . También contó con el activo de las luchas de WWE y sus RAW, NXT, y SmackDown.

¿Cuánto cuesta Netflix?

De acuerdo con la plataforma, estos son los precios por planes :

-Estándar con anuncios: $119 al mes

-Estándar: $249 al mes; puedes agregar un miembro extra por $59 con anuncios o $69 sin anuncios.

-Premium: $329 al mes; puedes agregar dos miembros extras por $59 con anuncios al mes cada uno o $69 al mes sin anuncios cada uno.