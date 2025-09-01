OpenAI a la conquista del mundo: ahora busca expandirse a India para construir un centro de datos

Un gran centro de datos enfocado en la iniciativa Stargate en India representaría un paso importante para los esfuerzos de la empresa en Asia, que es una de las regiones que más clientes empresariales y usuarios finales representa.

Hasta el momento, la ubicación y cronograma de construcción en India es incierto, según la información del medio de comunicación, pero agregó que se espera un anuncio oficial por parte de Altman durante su visita al país este mes.

Una expansión a India también es significativa en medio de un contexto económico complejo, pues Trump ha estado en una batalla con este país a través de los aranceles y cuyo último ejemplo fue el anunció de que ofreció reducir todos los aranceles a cero.

Stargate a la conquista de Asia

La iniciativa Stargate es una de las más relevantes para el mundo de la tecnología. Se dio a conocer en enero de este año desde la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump resaltó que se trataría de una inversión del sector privado de hasta 500,000 millones de dólares para infraestructura de IA, financiada por SoftBank, OpenAI y Oracle, entre otras compañías.

Hasta el momento, la matriz de ChatGPT ya anunció un par de instalaciones en diferentes regiones. En Estados Unidos, el plan ya está en marcha a través de una instalación en Abilene, Texas, la cual, se prevé, alcance más 4.5 gigavatios de capacidad, los cuales se encargarán de gestionar más de 2 millones de chips.

La construcción de esta sede está a cargo de Oracle y se prevé que cuando se complete y comience a operar, genere más 100,000 empleos en los sectores de construcción y operación de EU.

Por otra parte, en julio se informó sobre el lanzamiento de un centro de datos en Noruega, lo que marcó la incursión de OpenAI en Europa y comenzará a operar hacia finales de 2026.

De acuerdo con la información que compartió la empresa, la firma británica Nscale se encargará de diseñar y construir el sitio, en alianza de 50-50 con la compañía de origen noruego de infraestructura energética, Aker.