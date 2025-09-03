Este miércoles es una tarde complicada para comunicarse, ya que los principales servicios de telefonía móvil presentan fallas en su servicio: Telcel, Unefon y AT&T son las que concentran más reportes.
Se cayó Telcel hoy: usuarios reportan fallas en el servicio
Falla la señal de Telcel
De acuerdo con Downdetector, un indicador de informes de usuarios de los principales servicios como internet, redes sociales, bancos y telefonía móvil, indicó que Telcel incrementó sus reportes de fallas alrededor de las 15:30 horas, con un pico a las 15:43, con 236 casos.
Hasta las 16:31 disminuyeron las fallas, con 82 reportes.
Los principales problemas detectados fueron que los usuarios se quedaron sin señal, con un 83% de los problemas reportados, seguido de problemas en su teléfono e internet móvil.
Unefon, Movistar y AT&T también fallan
Otro de los servicios de telefonía afectados fue Unefon, que tuvo más incidentes sin conexión por el mismo horario, y superando a Telcel. En su caso, a las 15:47 reportó 1,417 casos. Incluso después de las 16:02, mantenía más de 1,000 reportes.
AT&T, por su parte, también tuvo un incremento importante de fallas. Para las 15:35 alcanzaron 17,290 incidentes, donde el 88% respondieron a problemas con la señal.
Movistar fue el servicio con menos reportes en el mismo periodo. Su pico máximo fue a las 15:22, con un total de 185.
Información en desarrollo.