Edadismo digital: Consumidores con tiempo y dinero, pero sin apps

El resultado es un fenómeno que los expertos denominan ‘edadismo digital’, el cual implica una discriminación al generar plataformas poco accesibles que terminan por excluir a millones de personas a servicios básicos de salud, finanzas, bienestar e incluso entretenimiento.

Por ejemplo, Lourdes García de 63 años, refirió, en entrevista, que usar algunas aplicaciones le resulta difícil no por sus funciones, sino por el diseño.

“Aunque ya estemos grandes también usamos las aplicaciones del banco y a veces su diseño es poco intuitivo y difícil de utilizar. A mí lo que más trabajo me cuesta es el tamaño de la letra porque con el paso del tiempo mi visión se deterioró”, refirió García.

No es falta de usuarios, son estereotipos

Para Alberto Saracho, cofundador y director general de Soy+ —un ecosistema digital para mayores de 50 años que ofrece contenido, experiencias y beneficios para promover un estilo de vida integral—, el edadismo digital no proviene de la falta de capacidad de los adultos mayores, sino de estereotipos, cuyo escenario que vivió de primera mano durante una ronda de inversión.

“Un joven de poco más de 20 años me dijo que no podía creer que alguien de 50 años usara un smartphone. Le respondí que ese grupo dirige empresas, toma decisiones de gobierno y mueve gran parte del PIB global”, recordó.

El enfoque del entorno digital en el público joven se debe, en parte, a que los estudios de usuario se centran en este grupo de la población, lo que provoca que las decisiones de diseño repliquen sus hábitos y preferencias, dejando afuera a quienes tienen otras necesidades, explicó Rodrigo Partida Zermeno, director de producto y diseño para comunidades en Wizeline, firma de desarrollo tecnológico.

Además, en el imaginario colectivo se asocia la edad adulta con falta de entendimiento de la tecnología. Partida subrayó que es necesario separar la edad de la alfabetización digital, pues aseguró que aunque algunos adultos mayores enfrentan barreras, cada vez más personas de 60 o 70 años utilizan smartphones, redes sociales y aplicaciones de movilidad.