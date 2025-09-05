¿Qué empresa de telefonía móvil rinde más por 100 pesos? Hay un claro ganador

Telcel – 100 pesos
1.5 GB de internet
Mensajes y llamadas ilimitados
WhatsApp sin límites
Facebook, Instagram, Messenger, Snapchat y X ilimitados
Compartir internet con otros dispositivos
Vigencia: 15 días
AT&T – 100 pesos
2 GB de internet
Mensajes y llamadas ilimitados
WhatsApp sin límites
Facebook, X, Messenger, Instagram y Google Maps ilimitados
Compartir internet con otros dispositivos
Vigencia: 14 días
Movistar – 100 pesos
2 GB de internet
Mensajes y llamadas ilimitados
WhatsApp sin límites
Facebook, Instagram y Spotify ilimitados, más 7 días de MB ilimitados para YouTube y TikTok
Compartir internet con otros dispositivos
Vigencia: 14 días
CFE Internet – 100 pesos
6 GB de internet
Mensajes y llamadas ilimitados entre usuarios CFE
WhatsApp ilimitado
Facebook, Messenger, Instagram, X, Snapchat y Telegram ilimitados
Compartir internet con otros dispositivos
Vigencia: 15 días
Bait (OMV) – 100 pesos
5 GB de internet
Mensajes y llamadas ilimitados
WhatsApp ilimitado
Telegram, Facebook, Messenger, Instagram, X y Snapchat ilimitados
Compartir internet con otros dispositivos
Vigencia: 15 días
Virgin Mobile (OMV) – 100 pesos
4 GB de internet
Mensajes y llamadas ilimitados
Compartir internet con otros dispositivos
Spotify, Amazon Music y Apple Music ilimitados
4 GB para Facebook, Messenger, X, Instagram y 500 MB para TikTok
Vigencia: 15 días
¿Cuál conviene más?
Si tu objetivo es maximizar los datos y beneficios por 100 pesos, CFE Internet es la opción más completa donde está disponible, aunque su cobertura se limita a zonas apartadas, pues busca ofrecer internet accesible a quienes tienen menos recursos.
Bait ofrece buena cantidad de datos y aplicaciones ilimitadas, pero al no contar con infraestructura propia, su señal y conexión pueden verse afectadas en zonas alejadas o fuera de la ciudad.
Por su parte, Telcel y AT&T siguen siendo las mejores opciones para quienes priorizan cobertura confiable, estabilidad de la señal, soporte técnico y acceso a mejores equipos, aunque la cantidad de datos por recarga sea menor.
Finalmente, Movistar y Virgin Mobile resultan convenientes si el interés principal es acceder a apps o servicios específicos como streaming de música o redes sociales, aunque sus paquetes de datos son más limitados.