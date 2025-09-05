Publicidad

Tecnología

¿Qué empresa de telefonía móvil rinde más por 100 pesos? Hay un claro ganador

Conocer las diferencias permite a los usuarios elegir el plan que más rinde según sus necesidades, ya sea datos, cobertura o aplicaciones ilimitadas.
vie 05 septiembre 2025 09:02 AM
Existen múltiples opciones de telefonía móvil en México, desde Telcel, AT&T y Movistar, hasta OMV como Bait y Virgin Mobile, e incluso CFE Internet.

Hoy en día existen muchas opciones de telefonía móvil, desde Telcel, AT&T y Movistar, hasta los OMV e incluso CFE Internet. Pero, ¿te has preguntado cuál rinde más por una recarga de 100 pesos, una de las más comunes entre los usuarios?

Una OMV (Operador Móvil Virtual) es una compañía que ofrece servicios móviles sin tener su propia infraestructura, utilizando la red de un operador grande como Telcel, AT&T o Movistar para brindar cobertura a sus clientes.

Si estás pensando en cambiar de compañía, quieres saber dónde rinde mejor tu saldo o simplemente tienes curiosidad sobre lo que ofrece cada proveedor, aquí te lo explicamos:

Telcel – 100 pesos

1.5 GB de internet

Mensajes y llamadas ilimitados

WhatsApp sin límites

Facebook, Instagram, Messenger, Snapchat y X ilimitados

Compartir internet con otros dispositivos

Vigencia: 15 días

AT&T – 100 pesos

2 GB de internet

Mensajes y llamadas ilimitados

WhatsApp sin límites

Facebook, X, Messenger, Instagram y Google Maps ilimitados

Compartir internet con otros dispositivos

Vigencia: 14 días

Movistar – 100 pesos

2 GB de internet

Mensajes y llamadas ilimitados

WhatsApp sin límites

Facebook, Instagram y Spotify ilimitados, más 7 días de MB ilimitados para YouTube y TikTok

Compartir internet con otros dispositivos

Vigencia: 14 días

CFE Internet – 100 pesos

6 GB de internet

Mensajes y llamadas ilimitados entre usuarios CFE

WhatsApp ilimitado

Facebook, Messenger, Instagram, X, Snapchat y Telegram ilimitados

Compartir internet con otros dispositivos

Vigencia: 15 días

Bait (OMV) – 100 pesos

5 GB de internet

Mensajes y llamadas ilimitados

WhatsApp ilimitado

Telegram, Facebook, Messenger, Instagram, X y Snapchat ilimitados

Compartir internet con otros dispositivos

Vigencia: 15 días

Virgin Mobile (OMV) – 100 pesos

4 GB de internet

Mensajes y llamadas ilimitados

Compartir internet con otros dispositivos

Spotify, Amazon Music y Apple Music ilimitados

4 GB para Facebook, Messenger, X, Instagram y 500 MB para TikTok

Vigencia: 15 días

¿Cuál conviene más?

Si tu objetivo es maximizar los datos y beneficios por 100 pesos, CFE Internet es la opción más completa donde está disponible, aunque su cobertura se limita a zonas apartadas, pues busca ofrecer internet accesible a quienes tienen menos recursos.

Bait ofrece buena cantidad de datos y aplicaciones ilimitadas, pero al no contar con infraestructura propia, su señal y conexión pueden verse afectadas en zonas alejadas o fuera de la ciudad.

Por su parte, Telcel y AT&T siguen siendo las mejores opciones para quienes priorizan cobertura confiable, estabilidad de la señal, soporte técnico y acceso a mejores equipos, aunque la cantidad de datos por recarga sea menor.

Finalmente, Movistar y Virgin Mobile resultan convenientes si el interés principal es acceder a apps o servicios específicos como streaming de música o redes sociales, aunque sus paquetes de datos son más limitados.

