Cortes de fibra en el mar Rojo afectan a Microsoft Azure

"Los cortes de fibra submarina pueden tardar en repararse, por lo que vigilaremos, reequilibraremos y optimizaremos continuamente el encaminamiento para reducir mientras tanto el impacto en los clientes. Seguiremos proporcionando actualizaciones diarias, o antes si las condiciones cambian", dijo Microsoft.

Como consecuencia de la interrupción, Azure, el segundo mayor proveedor de servicios en la nube del mundo después de AWS, AMZN.O, de Amazon, se ha redirigido por rutas alternativas que provocan latencias superiores a las normales.

El incidente llega justo cuando Microsoft reporta ingresos históricos de más de 75,000 millones de dólares anuales en Azure, un salto de 39% frente al año previo.

El desempeño confirma a la nube como la joya del negocio, pero también muestra el grado de exposición que enfrenta un servicio que concentra operaciones críticas para empresas y gobiernos en todo el mundo.

El crecimiento se apoya en aplicaciones de inteligencia artificial y en nuevas alianzas con actores como Meta y Mistral, además de su relación con OpenAI.

Sin embargo, para sostener esa expansión, la compañía ha destinado inversiones sin precedentes en infraestructura y centros de datos, con un CAPEX proyectado en 100,000 millones de dólares para el año fiscal 2026.

Los resultados y la interrupción en el mar Rojo ilustran las dos caras de Azure: un negocio que impulsa la rentabilidad de Microsoft, pero que también exige garantizar resiliencia y continuidad en un mercado donde AWS y Google Cloud compiten de cerca.

