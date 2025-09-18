De fotos impresas a historias en recuerdos de Instagram: la nostalgia es motor para las plataformas sociales

La guía Marketing de nostalgia de Amazon Ads explica que esta táctica aprovecha recuerdos, emociones positivas del pasado y conexiones emocionales para promocionar productos o servicios. Las marcas no solo apelan a la memoria individual, sino que activan recuerdos compartidos que refuerzan el sentido de comunidad. En redes sociales, esta lógica se traduce en experiencias diseñadas para ser revividas, comentadas y compartidas.

El ancla emocional, una tendencia que aprovecha el entorno digital

El “viaje en el tiempo digital” trae beneficios concretos para las empresas: a más tiempo dentro de la app, mayor probabilidad de interacción, de compartir contenido y de exposición a publicidad.

En muchos modelos de negocio digitales, mantener al usuario activo importa tanto como sumar nuevos, y así lo demuestran los reportes financieros de las redes sociales, donde este insight es clave. La nostalgia ayuda a crear esa ancla emocional, recordando lo que ya invertiste en esa plataforma.

Spotify, por ejemplo, institucionalizó esta práctica. Desde 2016, la compañía lanza su campaña anual Wrapped, que los usuarios esperan con entusiasmo. El 26 de noviembre se registraron más de 500,000 consultas relacionadas con este término, a pesar de que la campaña aún no se había lanzado oficialmente.

Además, Spotify reportó que durante el lanzamiento de Wrapped 2024, más de 225 millones de oyentes interactuaron con el contenido de la campaña, lo que representó un aumento del 40% en comparación con 2023.

Esta explosión de interés demuestra cómo la nostalgia y el contenido personalizado pueden reactivar el vínculo emocional con una plataforma. Para muchos usuarios, Wrapped no solo es un resumen musical, sino una reafirmación de pertenencia.

“Hace tiempo que quiero cambiar de plataforma de música, uso Spotify, pero no me voy por el recap anual. Sé que otras lo hacen, pero siento que ya tiene mi info y que si me voy a otro lado es empezar la curaduría musical de cero. Además me gusta el diseño del recap”, dice Saraí Aguirre, quien lleva usando la plataforma desde 2018.