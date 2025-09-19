Cómo configurar tu Android y iPhone para que reciban la alerta sísmica en el Simulacro Nacional 2025

¿Cómo activar la alerta en iOS?

Los usuarios de iPhone deben realizar el siguiente procedimiento:

1. Accede al menú “Configuración”.

Screenshot

2. Desliza hacia abajo para encontrar el apartado de “Notificaciones” y selecciónalo.

Screenshot

3. Ubica “Alertas gubernamentales”, que aparece hasta la parte inferior del menú.

Screenshot

En esta sección se puede elegir el tipo de notificación que se desea recibir. En el caso de los sismos, se recomienda activar las alertas grave, extrema y de información para garantizar la alerta.

Alerta sísmica para Andorid

En caso de contar con un teléfono Android debes cumplir con los siguientes pasos:

1. Abre el menú "Configuración".

2. Desliza hasta "Seguridad y Emergencia".

3. Activa la opción "Alertas de sismo". En algunos dispositivos deberás acceder a la opción de "Alertas inalámbricas" para consultar el catálogo de notificaciones que deseas recibir.

Fecha y hora del Segundo Simulacro Nacional 2025

Según el anuncio oficial del Gobierno de la Ciudad de México, el simulacro se realizará el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas.

El escenario hipotético será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Michoacán.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informa que este simulacro será histórico porque, por primera vez, se activará en todo el país el Sistema de Alertamiento por telefonía celular. El mensaje de alerta llegará de forma gratuita a al menos 80 millones de celulares activos, sin necesidad de conexión a internet ni saldo.

Por qué se hace el simulacro

El simulacro se realiza para fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante un sismo de gran magnitud. A través de este ejercicio, las autoridades buscan promover una cultura de prevención, evaluar los protocolos de emergencia y detectar posibles fallas en los sistemas de alerta y evacuación.

Cómo participar en el simulacro

La forma más sencilla de participar es evacuar de manera ordenada y segura en cuanto escuches la alerta.

Si además deseas registrar tu inmueble como parte del simulacro, puedes hacerlo en el sitio oficial: https://simulacronacional.sspc.gob.mx/segundosimulacronacional2025/

El registro estará abierto hasta el 18 de septiembre a las 11:59 horas.