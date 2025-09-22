¿El iPhone 17 se raya fácil? Apple tiene un dolor de cabeza y se llama Scratch Gate

Rayones en el iPhone 17

Una de las principales sospechas sobre el origen del problema es el cambio de materiales en el chasis de los nuevos equipos. Mientras que la generación anterior apostó por titanio, en esta ocasión la estructura es de aluminio anodizado.

A esto se suma que, en el caso del iPhone 17 Pro Max, el diseño del módulo de cámaras sobresaliente deja expuesta una superficie vulnerable a pequeños roces con objetos como llaves, monedas o incluso cargadores MagSafe.

En foros como Reddit, algunos compradores expresaron frustración al asegurar que sus teléfonos lucen “usados” desde el primer día, mientras que otros declararon que cancelaron pedidos o planean esperar futuras revisiones del diseño.

Algunos creadores de contenido también comenzaron a hacer pruebas al respecto, como el popular JerryRigEverithing, quien cuenta con 9.6 millones de suscriptores en YouTube, mostró cómo objetos cotidianos pueden dejar marcas visibles en los equipos en cuestión de segundos, reforzando la narrativa de que el iPhone 17 no es tan resistente como sus antecesores.

Aunque las rayaduras parecen tener un impacto únicamente estético y no afectan el desempeño del teléfono, la molestia radica en la expectativa de calidad asociada a un producto de alto costo.

Expansión consultó a Apple para conocer su postura respecto a los cuestionamientos, sin embargo, hasta ahora no ofreció una declaración oficial.

En México, los consumidores tienen derechos respaldados por la Ley Federal de Protección al Consumidor. Si un producto presenta fallas de calidad, los compradores pueden exigir una solución al proveedor. Esto incluye la reparación del producto, su reemplazo por uno nuevo o la devolución de su dinero. Si el proveedor se niega a atender la reclamación, el afectado puede presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor.