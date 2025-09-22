Publicidad

Todo lo que se sabe del futuro de TikTok bajo supervisión de Oracle

Según lo adelantado por la Casa Blanca, esta versión será reconstruida y reentrenada desde cero.
lun 22 septiembre 2025 02:00 PM
Oracle controlará el algoritmo de TikTok en Estados Unidos: ¿qué pasará con la app?
El entrenamiento del algoritmo de recomendaciones daría como resultado un sistema autónomo respecto al que ByteDance mantiene en otros mercados.

El futuro de TikTok en Estados Unidos parecía condenado a un callejón sin salida, pero tras meses de incertidumbre y negociaciones a puerta cerrada, la Casa Blanca anunció un acuerdo provisional que cambiaría radicalmente el modo en que la plataforma opera en el país.

La pieza central de este arreglo es que Oracle, empresa de tecnología estadounidense, asumirá un rol de controlador del algoritmo de recomendaciones que hace TikTok.

El motor de recomendaciones de TikTok es uno de los factores más asociados a su éxito. Para Washington, sin embargo, ese mismo sistema representa un riesgo: temores de espionaje, manipulación política o acceso indebido a datos de usuarios por parte de Pekín han estado en el centro del debate.

¿Cómo llegó el caso de TikTok a este punto?

Desde 2020, las autoridades estadounidenses expresaron preocupaciones sobre el posible uso de la plataforma por parte del gobierno chino para recopilar datos personales e influir en el contenido que consumen los ciudadanos.

Durante su primer mandato, Donald Trump denunció que China podría utilizar TikTok para recopilar datos de los estadounidenses o influir en lo que ven en las redes sociales. Bajo la administración de Joe Biden, el Congreso aprobó una ley que obligaba a ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos o enfrentarse a la prohibición en dicho territorio.

En aquel entonces, el gobierno estableció un plazo para que la compañía vendiera a alguien dentro de Estados Unidos para continuar operando. Sin embargo, tras su regreso a la presidencia, Trump decidió extender ese plazo, argumentando que las negociaciones estaban avanzando y que existía voluntad por parte de ByteDance de cumplir con las condiciones impuestas por el gobierno. Este tiempo adicional permitió que el acuerdo con Oracle se consolidara.

¿Cómo funcionará el control de Oracle?

Oracle no solo se encargará de almacenar los datos de los usuarios estadounidenses, como se había planteado en propuestas anteriores, sino que además recibirá una copia del algoritmo de recomendaciones.

Según lo adelantado por la Casa Blanca, esta versión será reconstruida y reentrenada desde cero, utilizando únicamente datos de los usuarios de Estado Unidos, bajo la supervisión y control de la compañía estadounidense.

El entrenamiento del algoritmo de recomendaciones daría como resultado un sistema autónomo respecto al que ByteDance mantiene en otros mercados. La idea es que la versión en Estados Unidos evolucione de manera independiente, supervisada por Oracle, con controles que impedirán el acceso remoto de la matriz de TikTok o la transferencia transfronteriza de información.

Esta medida busca atender la principal preocupación de Washington de que los datos personales puedan ser exportados con fines de vigilancia o propaganda proveniente de China.

"Será inspeccionado y reentrenado por completo por el proveedor de seguridad en lo que respecta a los datos de los usuarios estadounidenses, y luego será operado por esa entidad estadounidense", refirió un vocero de la Casa Blanca.

En esta modalidad, ByteDance conservaría la propiedad intelectual de la tecnológica y simplemente otorgaría a Oracle una licencia de uso exclusiva para el mercado estadounidense. Si bien esto limitaría la injerencia directa de la compañía china, deja abierta la puerta a una relación contractual que contradice, al menos en parte, la intención de cortar totalmente los lazos con la matriz.

Las últimas actualizaciones se produjeron después de que Trump celebrara el progreso con el presidente chino Xi Jinping en temas que incluyen TikTok, tras la segunda conversación telefónica entre ambos líderes desde el regreso de Trump a la presidencia.

Se espera que Trump firme esta semana una orden ejecutiva declarando que los términos del acuerdo de TikTok cumplen con las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a Fox News que "habrá siete asientos en el consejo que controla la aplicación en Estados Unidos, y seis de esos asientos serán ocupados por estadounidenses".

Trump añadió por separado que el magnate de los medios Rupert Murdoch y su hijo mayor Lachlan podrían estar entre los inversores que tomarán el control de TikTok en Estados Unidos.

El caso muestra hasta dónde está dispuesto a llegar Washington para controlar las tecnologías digitales que considera estratégicas. Pero hasta que China y las autoridades estadounidenses no den las aprobaciones finales, el futuro sigue abierto.

