Oracle controlará el algoritmo de TikTok en Estados Unidos: ¿qué pasará con la app?

¿Cómo llegó el caso de TikTok a este punto?

Desde 2020, las autoridades estadounidenses expresaron preocupaciones sobre el posible uso de la plataforma por parte del gobierno chino para recopilar datos personales e influir en el contenido que consumen los ciudadanos.

Durante su primer mandato, Donald Trump denunció que China podría utilizar TikTok para recopilar datos de los estadounidenses o influir en lo que ven en las redes sociales. Bajo la administración de Joe Biden, el Congreso aprobó una ley que obligaba a ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos o enfrentarse a la prohibición en dicho territorio.

En aquel entonces, el gobierno estableció un plazo para que la compañía vendiera a alguien dentro de Estados Unidos para continuar operando. Sin embargo, tras su regreso a la presidencia, Trump decidió extender ese plazo, argumentando que las negociaciones estaban avanzando y que existía voluntad por parte de ByteDance de cumplir con las condiciones impuestas por el gobierno. Este tiempo adicional permitió que el acuerdo con Oracle se consolidara.

¿Cómo funcionará el control de Oracle?

Oracle no solo se encargará de almacenar los datos de los usuarios estadounidenses, como se había planteado en propuestas anteriores, sino que además recibirá una copia del algoritmo de recomendaciones.

Según lo adelantado por la Casa Blanca, esta versión será reconstruida y reentrenada desde cero, utilizando únicamente datos de los usuarios de Estado Unidos, bajo la supervisión y control de la compañía estadounidense.

El entrenamiento del algoritmo de recomendaciones daría como resultado un sistema autónomo respecto al que ByteDance mantiene en otros mercados. La idea es que la versión en Estados Unidos evolucione de manera independiente, supervisada por Oracle, con controles que impedirán el acceso remoto de la matriz de TikTok o la transferencia transfronteriza de información.

