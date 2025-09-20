EU tendrá la mayoría del consejo que supervisará las operaciones de TikTok en EU

"Los datos y la confidencialidad serán supervisados por una de las mejores empresas tecnológicas estadounidenses, Oracle, y el algoritmo también será controlado por Estados Unidos", añadió.

La Casa Blanca ha amenazado a la plataforma china con prohibir sus actividades locales por motivos de seguridad nacional si no vende su negocio en Estados Unidos.

Según Leavitt, todos estos puntos forman parte de un acuerdo entre las partes, al que solo le quedan unos detalles por cerrar. "Creo que esto sucederá en los próximos días", prosiguió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes, tras una llamada con su homólogo chino Xi Jinping, que la firma de un acuerdo sobre TikTok podía ser ahora una "simple formalidad".

A diferencia de Washington, Pekín no se ha pronunciado sobre la conversación que mantuvieron los dos jefes de Estado.

Sobre TikTok, el líder chino se limitó a pedir a la Casa Blanca que "ofrezca un entorno empresarial abierto, justo y no discriminatorio a las empresas chinas que invierten en Estados Unidos".

Las negociaciones tienen lugar en un momento en que una ley estadounidense prevé prohibir la plataforma en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional.