GoPro lanza Max2, su nueva cámara 360 y endurece la competencia con DJI

Esta calidad, más allá de ofrecer imágenes en alta resolución, tiene su valor en hacer recortes desde la imagen esférica que ofrecen este tipo de cámaras, manteniendo una calidad 4K para el video reencuadrado para redes sociales.

En el modo de lente único, la Max 2 ofrece la misma estabilización y campo de visión ultra ancho que los últimos modelos de las Hero Black, además de soportar la captura de video en 5.3K a 60 cuadros por segundo (fps) en 360 grados, o 4K 4:3 a 100 fps para cámara lenta.

Incorpora color de 10 bits, los cuales capturan más de 1,000 millones de tonos, proporcionando mayor realismo y gradaciones más suaves. También incluye el modo GoPro Log para corrección de color en postproducción.

En términos de diseño, la Max2 tiene factor de forma compacto y bajo, a diferencia de otras opciones en el mercado, lo que la hace óptima para montajes donde se requiere que la altura de la cámara sea mínima, como en el cuerpo. Asimismo, la empresa afirma que es la cámara 360 más duradera del mundo, con un cuerpo de metal y caucho que puede soportar golpes y caídas.

Un punto clave en este sentido es el sistema de lentes reemplazables, algo que se ve por primera vez en dispositivos del segmento, además que integra un tipo de IA que borra el palo de selfie de forma automática para una toma lo más cinematográfica posible. Su precio es de 10,899 pesos.

FluidPro AI: estabilización con Inteligencia Artificial

En esta generación de dispositivos, GoPro decidió entrar al segmento de los estabilizadores con el FluidPro AI, un producto que proporciona estabilización de video para cámaras GoPro, teléfonos e incluso cámaras compactas pues soporta hasta 400 gramos de peso por un precio de 199 dólares. El precio en pesos se dará a conocer pronto.

Este artículo será especialmente atractivo para creadores de contenido porque utiliza un sistema de IA para rastrear automáticamente al sujeto, manteniéndolo en el encuadre y estable, además, cuenta con seis modos de estabilización con control rotacional de casi 360 grados y batería que ofrece 18 horas de autonomía e incluso puede usarse como una pila externa para otros dispositivos.

Por último, GoPro también presentó una actualización de su cámara mini, con LIT Hero, una cámara que también apunta al segmento de los creadores de contenido más jóvenes y principiantes.

Tiene una luz LED incorporada con tres niveles de brillo. Esto permite capturar videos de noche o en ambientes con poca luz en 4K a 60 fps, así como un campo de visión de 90 grados por un costo de 5,999 pesos.

El equipo de GoPro resaltó que, a pesar de los nuevos productos, la compañía seguirá atendiendo a diversos grupos de usuarios, desde corredores y entusiastas de deportes extremos hasta creadores de estilo de vida y fotografía de gastronomía, quienes aprecian la versatilidad de sus productos.