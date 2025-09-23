Publicidad

GoPro lanza Max2, su nueva cámara 360 y endurece la competencia con DJI

La empresa también presentó un nuevo estabilizador, cuyo diferencial más relevante es que usa IA para detectar al usuario y se puede usar tanto con cámaras GoPro como con teléfonos.
mar 23 septiembre 2025 09:00 AM
Un punto clave de este dispositivo es el sistema de lentes reemplazables, algo que se ve por primera vez en dispositivos del segmento.

GoPro anunció sus nuevos productos y aunque este año no hubo una nueva versión de su icónica HERO Black, la empresa optó por nuevos dispositivos para ser una opción más relevante frente a DJI, pues dio a conocer su nueva cámara 360, la Max2, un estabilizador de cámaras y teléfonos, el FluidPro AI, y una versión mejorada de su cámara compacta, la Lit Hero.

GoPro Max 2: el nuevo estándar en 360 grados

La marca presentó la nueva Max 2 como la próxima generación en cámaras 360 de consumo, un mercado en el que ya competía (a través de la primera versión de Max) frente a otras firmas como DJI e Insta360.

La característica más destacada es su capacidad de captura de imágenes 360 en True 8K. Esta resolución efectiva ofrece un 21% más de resolución que sus competidores más cercanos (como la Osmo 360, que captura 7.4K aproximadamente.

Esta calidad, más allá de ofrecer imágenes en alta resolución, tiene su valor en hacer recortes desde la imagen esférica que ofrecen este tipo de cámaras, manteniendo una calidad 4K para el video reencuadrado para redes sociales.

En el modo de lente único, la Max 2 ofrece la misma estabilización y campo de visión ultra ancho que los últimos modelos de las Hero Black, además de soportar la captura de video en 5.3K a 60 cuadros por segundo (fps) en 360 grados, o 4K 4:3 a 100 fps para cámara lenta.

Incorpora color de 10 bits, los cuales capturan más de 1,000 millones de tonos, proporcionando mayor realismo y gradaciones más suaves. También incluye el modo GoPro Log para corrección de color en postproducción.

En términos de diseño, la Max2 tiene factor de forma compacto y bajo, a diferencia de otras opciones en el mercado, lo que la hace óptima para montajes donde se requiere que la altura de la cámara sea mínima, como en el cuerpo. Asimismo, la empresa afirma que es la cámara 360 más duradera del mundo, con un cuerpo de metal y caucho que puede soportar golpes y caídas.

Un punto clave en este sentido es el sistema de lentes reemplazables, algo que se ve por primera vez en dispositivos del segmento, además que integra un tipo de IA que borra el palo de selfie de forma automática para una toma lo más cinematográfica posible. Su precio es de 10,899 pesos.

FluidPro AI: estabilización con Inteligencia Artificial

En esta generación de dispositivos, GoPro decidió entrar al segmento de los estabilizadores con el FluidPro AI, un producto que proporciona estabilización de video para cámaras GoPro, teléfonos e incluso cámaras compactas pues soporta hasta 400 gramos de peso por un precio de 199 dólares. El precio en pesos se dará a conocer pronto.

Este artículo será especialmente atractivo para creadores de contenido porque utiliza un sistema de IA para rastrear automáticamente al sujeto, manteniéndolo en el encuadre y estable, además, cuenta con seis modos de estabilización con control rotacional de casi 360 grados y batería que ofrece 18 horas de autonomía e incluso puede usarse como una pila externa para otros dispositivos.

Por último, GoPro también presentó una actualización de su cámara mini, con LIT Hero, una cámara que también apunta al segmento de los creadores de contenido más jóvenes y principiantes.

Tiene una luz LED incorporada con tres niveles de brillo. Esto permite capturar videos de noche o en ambientes con poca luz en 4K a 60 fps, así como un campo de visión de 90 grados por un costo de 5,999 pesos.

El equipo de GoPro resaltó que, a pesar de los nuevos productos, la compañía seguirá atendiendo a diversos grupos de usuarios, desde corredores y entusiastas de deportes extremos hasta creadores de estilo de vida y fotografía de gastronomía, quienes aprecian la versatilidad de sus productos.

