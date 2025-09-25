El Modo IA de Google llega a México, ¿cómo funciona y por qué cambiará la forma de buscar en el navegador?

¿Qué es el Modo IA de Google?

“El Modo IA es la experiencia de búsqueda con IA más potente de Google”, describe el sitio oficial. La herrmienta pretende que el usuario pueda preguntar lo que quiera y obtener una respuesta potenciada por la IA, con la información útil del tema, subtemas y enlaces para profundizar con la Visión general creada por la inteligencia artificial.

A diferencia de las búsquedas tradicionales, el Modo IA de Google permite hacer preguntas matizadas que antes hubiera requerido de varias consultas, gracias al modelo de Gemini 2.5.

Esta función es especialmente útil cuando se tienen que hacer búsquedas exploratorias de un tema y para tareas complejas, ya que despliega un compendio de información, basada en contenido web de alta calidad, además de los enlaces de sitios web de utilidad para el usuario.

Este modo utiliza la técnica de query fan-out o “distribución de consultas”, que consiste en que el modelo de IA descompone la búsqueda inicial con diferentes contenidos relacionados como subtemas. En ese sentido, Google despliega un abanico de consultas de manera simultánea.

Sin embargo, actualmente está en su etapa inicial, por lo que no todas las respuestas serán acertadas. En estos casos, los usuarios pueden enviar retroalimentación mediante un “Me gusta” o “No me gusta” y enviar comentarios al revisar los resultados de las búsquedas.

Actualmente está disponible en más de 180 países, incluído México, y los idiomas compatibles son el inglés, hindi, indonesio, japonés, coreano y portugués.

¿Dónde encuentro esta función?

Se puede acceder de tres maneras:

Ve a google.com/ai

Ve a www.google.com , escribe una pregunta en la barra de búsqueda y presiona Modo IA.

En la app de Google Google presiona Modo IA en la pantalla principal.

Para usarlo, se puede:

Hacer cualquier pregunta con texto, voz o imágenes, y recibir respuestas potenciadas por IA

Formular preguntas adicionales sobre un tema

Explorar más sobre temas con información de una variedad de fuentes de la Web

Retomar la conversación desde donde la dejaste mediante el historial del Modo IA, el cual está disponible con un ícono de un reloj y un destello.

Realiza las preguntas en la barra “Haz una pregunta” que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y hacer consultas posteriores, como se utilizaría otros modelos de IA como ChatGPT o el mismo Gemini.

Multimodalidad: ¿De qué maneras se puede buscar en el Modo IA?

Esta función está equipada con los demás elementos existentes de Google para poder realizar búsquedas, ya sea utilizando solo texto, voz e imágenes a través de Lens.

El Modo IA en Search Labs solo está disponible en inglés y en usuarios mayores de 18 años. Actualmente está en fase de “experimento” con pruebas para la innovación y acceso anticipado a funciones.

¡Hola, Modo IA!



Today, AI Mode in Search is starting to roll out in Spanish globally.

¿Se puede utilizar el Modo IA sin activar el historial?

Según el Centro de Ayuda de Google, para mejorar la experiencia, se requiere habilitar el historial de búsqueda en la actividad web y aplicaciones, ya que si no está activado el Modo IA no podrá retomar búsquedas anteriores.

Es decir, sí podrá utilizarse, pero en casos posteriores de búsqueda no se podrá reanudar conversaciones como sucedería en otras IA.

Por otra parte, es posible borrar el historial de navegación en el Modo IA, ya sea algo en específico o todo. En caso de realizar esta acción, es posible que aún permanezca en “Mi actividad” durante un tiempo, pero los elementos se borrarán de forma automática en menos de 24 horas.