Es oficial: Disney Plus reemplaza a Star con Hulu en México, ¿qué pasarán con los contenidos?

“Disney+ ofrece la experiencia de streaming más completa para todas las edades, con contenidos originales exclusivos, eventos culturales y deportivos en vivo de ESPN, y un vasto catálogo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y, a partir del 8 de octubre, Hulu en reemplazo de Star en América Latina y el resto de los mercados internacionales”, detalló la compañía en un comunicado corporativo este jueves.

La integración de Hulu no es reciente. Desde principios de diciembre de 2023, Disney comenzó a ofrecerla como parte de su servicio de streaming con contenidos de entretenimiento más general, como el drama culinario “El Oso” y el reality show “The Kardashians”.

We’re ready for a scare this Huluween season. All of these and more are streaming on Disney+ and with Hulu on Disney+ for bundle subscribers. pic.twitter.com/fbKyFRKSdU — Disney+ (@DisneyPlus) October 1, 2025

La incorporación de este servicio de streaming tenía como intención rentabilizar el negocio del contenido bajo demanda, así como tener mayores oportunidades publicitarias, lo que aumentaría los márgenes de ganancias generales.

Hulu pertenecía a Comcast, un conglomerado multinacional estadounidense de medios de comunicación y entretenimiento que vendió participaciones a otras empresas, entre ellas Disney.

Hulu ocupará su propio mosaico en Disney+, junto a otras marcas de entretenimiento de la compañía, como Marvel, Star Wars y Pixar. (Robert Way/Getty Images)

Cuando ésta última inició el proceso de adquisición de la participación restante, fue por al menos 8,600 millones de dólares, lo que dio paso para la integración en su plataforma de streaming.

Mientras tanto, en junio de 2024, Disney+ y Star concretaron su fusión en una misma plataforma por comodidad de los usuarios y también para ser más rentable, ya que esta estrategia supone una disminución de costos y eficiencias de activos en la región.

Sin embargo, ahora busca desplazar a Star para integrar a Hulu en sus pestañas de servicios.

¿Qué pasarán con los contenidos?

De acuerdo con Disney, el contenido de entretenimiento general estará disponible en Hulu, como las producciones de “El Oso”, “Alien: Earth” y “Only Murders in the Building” y“Los Simpson”.

Disney Plus sube sus precios, ¿cuánto cuestan los paquetes?

Disney Plus anunció recientemente nuevo incremento de precios para su servicio de streaming en Estados Unidos, el cual entrará en vigor el 21 de octubre de 2025.

El ajuste representa incrementos significativos dependiendo del tipo de paquete:

Plan con anuncios: de 9.99 a 11.99 mensuales.

Plan Premium sin anuncios: sube 3 dólares, alcanzando 18.99 dólares mensuales o 189.99 anuales.

Los paquetes combinados con Hulu y ESPN Select también verán incrementos:

Paquete con anuncios: de 16.99 a 19.99 dólares mensuales.

Paquete Premium sin anuncios: de 26.99 a 29.99 mensuales

Sin embargo, esto será para el terreno estadounidense. En México, Disney Plus ya aplicó el incremento de precios en julio, exclusivo para el mercado local:

Plan Estándar (sin publicidad)

Mensual: 249 pesos

Anual: 2,089 pesos

Plan Estándar con publicidad

Solo disponible en pago mensual: 149 pesos

Plan Premium

Mensual: 319 pesos

Anual: 2,679 pesos

Costos adicionales por miembro extra:

En Plan Estándar: 149 pesos por persona

En Plan Premium: 159 pesos por persona