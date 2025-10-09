Publicidad

Llega el "comprobante de pedido" a DiDi: ¿Te afectará como usuario?

La medida busca proteger a los repartidores y garantizar transparencia en sus servicios, fortaleciendo la cooperación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
jue 09 octubre 2025 05:16 PM
El Gobierno de la Ciudad de México y DiDi implementarán el “comprobante de pedido” para reforzar la seguridad de repartidores y entregas. (Rogelio Morales Ponce)

El Gobierno de la Ciudad de México y la plataforma de transporte DiDi comenzarán a implementar el llamado “comprobante de pedido” como una medida para reforzar la seguridad de los repartidores y de las entregas de comida a domicilio.

En conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, DiDi lanzó una nueva función que permitirá a los repartidores validar sus pedidos en tiempo real durante inspecciones en la vía pública.

¿Qué es el “comprobante de pedido” de Didi?

La función “comprobante de pedido” está diseñada para que los repartidores puedan probar en tiempo real que están realizando un pedido o mostrar su historial de entregas cuando no tengan un viaje activo. Esto es útil principalmente durante inspecciones de autoridades en la vía pública, como retenes de seguridad, campus universitarios, zonas residenciales o eventos especiales.

La herramienta permite que los repartidores demuestren su actividad en la plataforma, para evitar posibles conflictos con las autoridades y facilitar la verificación rápida de sus servicios.

Tonatiuh Anzures, director de Asuntos Gubernamentales de DiDi México, explicó: “Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a la comunidad y fortalecer la cooperación con las autoridades para prevenir incidentes”.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, añadió: “Esta función ayuda a garantizar la seguridad de los repartidores durante sus trayectos y al interactuar con la ciudadanía, usando la tecnología para elevar los estándares de seguridad en la ciudad”.

¿Cómo funciona?

El proceso es sencillo:

- Acceder al Centro de Seguridad dentro de la app.

- Seleccionar Comprobante de pedido.

- Visualizar un comprobante digital en tiempo real con el estatus del pedido (en curso, finalizado o en espera), además de la foto y datos del repartidor.

En resumen, el “comprobante de pedido” sirve para que los repartidores puedan comprobar rápidamente su actividad en la plataforma, protegiendo tanto su seguridad como la transparencia de sus servicios ante autoridades.

¿Afectará a los consumidores finales?

No, el “comprobante de pedido” no afecta a los consumidores finales. Su función es exclusivamente para los repartidores y las autoridades: permite demostrar que un repartidor está realizando un pedido o que trabaja regularmente en la plataforma, sobre todo durante inspecciones o retenes.

De esta manera, los usuarios de DiDi no verán cambios en precios, tiempos de entrega o disponibilidad del servicio; su experiencia al pedir comida o productos seguirá siendo la misma.

