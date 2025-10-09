Llega el "comprobante de pedido" a DiDi: ¿Te afectará como usuario?

¿Qué es el “comprobante de pedido” de Didi?

La función “comprobante de pedido” está diseñada para que los repartidores puedan probar en tiempo real que están realizando un pedido o mostrar su historial de entregas cuando no tengan un viaje activo. Esto es útil principalmente durante inspecciones de autoridades en la vía pública, como retenes de seguridad, campus universitarios, zonas residenciales o eventos especiales.

La herramienta permite que los repartidores demuestren su actividad en la plataforma, para evitar posibles conflictos con las autoridades y facilitar la verificación rápida de sus servicios.

Tonatiuh Anzures, director de Asuntos Gubernamentales de DiDi México, explicó: “Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a la comunidad y fortalecer la cooperación con las autoridades para prevenir incidentes”.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, añadió: “Esta función ayuda a garantizar la seguridad de los repartidores durante sus trayectos y al interactuar con la ciudadanía, usando la tecnología para elevar los estándares de seguridad en la ciudad”.

¿Cómo funciona?

El proceso es sencillo:

- Acceder al Centro de Seguridad dentro de la app.

- Seleccionar Comprobante de pedido.

- Visualizar un comprobante digital en tiempo real con el estatus del pedido (en curso, finalizado o en espera), además de la foto y datos del repartidor.

En resumen, el “comprobante de pedido” sirve para que los repartidores puedan comprobar rápidamente su actividad en la plataforma, protegiendo tanto su seguridad como la transparencia de sus servicios ante autoridades.

¿Afectará a los consumidores finales?

No, el “comprobante de pedido” no afecta a los consumidores finales. Su función es exclusivamente para los repartidores y las autoridades: permite demostrar que un repartidor está realizando un pedido o que trabaja regularmente en la plataforma, sobre todo durante inspecciones o retenes.

De esta manera, los usuarios de DiDi no verán cambios en precios, tiempos de entrega o disponibilidad del servicio; su experiencia al pedir comida o productos seguirá siendo la misma.