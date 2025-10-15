Publicidad

Tecnología

¿DiDi no toma tu viaje? La app confirma que tiene fallas de servicio

DiDi México confirma que la app está fallando hoy debido a una inesperada caída. El servicio de transporte y delivery trabaja para solucionarlo.
mié 15 octubre 2025 11:34 AM
DiDi México conformó que algunos de sus usuarios tienen fallas en su servicio por una caída de la aplicación. (Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/AFP)

No es internet ni tus datos móviles. La aplicación de transporte privado y delivery, DiDi tuvo una caída de servicio, por lo que las solicitudes de viajes y entregas están teniendo inconvenientes.

¿Qué pasó con DiDi hoy?

De acuerdo con Downdetector, plataforma que informa sobre el estado de servicios digitales, reportó picos de reportes de fallas que comenzaron desde la madrugada de este miércoles.

La primera subida fue alrededor de las 04:48 horas, con solo ocho reportes, pero al cabo de una hora la cifra subió hasta 847 quejas. Por las 07:18, cuando se encontraba entre los picos, fueron 1,806.

Los reportes fueron disminuyendo a lo largo de la mañana. A las 10:48 horas, había 493 informes.

De manera general, los principales problemas fueron la conexión del servicio (59%), fallas en la aplicación (22%) e iniciar sesión (19%).

Los principales reportes notificados fueron por la conexión con el servicio y la aplicación. (Downdetector / downdetector.mx/problemas/didi/)
Los informes de fallas se concentraron en la Ciudad de México y estados cercanos, Nuevo León y Yucatán. (Downdetector / downdetector.mx/problemas/didi/)

Desde entonces, los usuarios han compartido sus quejas en diferentes redes sociales, debido a que han dificultado sus traslados.

DiDi trabaja para restablecer los servicios

DiDi México confirmó recientemente las fallas de los servicios, debido a una "inesperada caída de la app", y afirmó que están trabajando de manera urgente para restablecerlos gradualmente a lo largo del día.

