¿DiDi no toma tu viaje? La app confirma que tiene fallas de servicio

¿Qué pasó con DiDi hoy?

De acuerdo con Downdetector, plataforma que informa sobre el estado de servicios digitales, reportó picos de reportes de fallas que comenzaron desde la madrugada de este miércoles.

La primera subida fue alrededor de las 04:48 horas, con solo ocho reportes, pero al cabo de una hora la cifra subió hasta 847 quejas. Por las 07:18, cuando se encontraba entre los picos, fueron 1,806.

Los reportes fueron disminuyendo a lo largo de la mañana. A las 10:48 horas, había 493 informes.

De manera general, los principales problemas fueron la conexión del servicio (59%), fallas en la aplicación (22%) e iniciar sesión (19%).

Los principales reportes notificados fueron por la conexión con el servicio y la aplicación. (Downdetector / downdetector.mx/problemas/didi/)

Los informes de fallas se concentraron en la Ciudad de México y estados cercanos, Nuevo León y Yucatán. (Downdetector / downdetector.mx/problemas/didi/)

Desde entonces, los usuarios han compartido sus quejas en diferentes redes sociales, debido a que han dificultado sus traslados.

Yo: ¡Vamos tarde a la escuela!

Didi: ah si? Pues felicidades... Hoy no quiero trabajar... pic.twitter.com/lTZs0NbgUn — Edmundo Gómez O. (@guruclef) October 15, 2025

Para los que tienen problemas con la DIDI Cuenta, ya logre entrar, parece que el acceso ya no es desde la billetera, ahora hay un icono directo, por si les funciona... #DIDI #DidiCuenta @DiDi_Mexico pic.twitter.com/InFbqpsRTr — Manuel Massé 🇲🇽 (@manuelmasse) October 15, 2025

DiDi trabaja para restablecer los servicios

DiDi México confirmó recientemente las fallas de los servicios, debido a una "inesperada caída de la app", y afirmó que están trabajando de manera urgente para restablecerlos gradualmente a lo largo del día.