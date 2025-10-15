OpenAI tiene un plan para multiplicar sus ingresos a 1 billón de dólares en 5 años

Para ello, la empresa tecnológica trabaja en asociaciones, estrategias financieras y recaudación de fondos para poder afianzarse como la creadora de inteligencia artificial en el mundo.

El diario británico Financial Times publicó que OpenIA haría productos más personalizados e impulsaría su servicio de creación de videos, Sora. La publicidad y el uso de agentes de IA también están entre los negocios a crecer.

Las alianzas clave de OpenAI

OpenAI anunció en las últimas semanas una serie de acuerdos por un total de 26 gigavatios de capacidad informática, el cual podría abastecer a unos 20 millones de hogares estadounidenses.

Este 15 de octubre se informó que un consorcio de inversión que incluye a BlackRock, Nvidia y Microsoft adquirirá Aligned Data Centers en una operación por valor de 40,000 mdd.

El gigante tecnológico tiene cerca de 13,000 mdd de ingresos recurrentes anuales, de los cuales cerca del 70% proviene de usuarios de ChatGPT, que cuesta 20 dólares por una suscripción estándar, refiere el FT.

ChatGPT cuenta con más de 800 millones de usuarios habituales, pero solo el 5% son suscriptores de pago, una cifra que OpenAI pretende duplicar, añade el diario.