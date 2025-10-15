YouTube se cae y los reportes se disparan en minutos

En redes como X (antes Twitter) e Instagram, los internautas comenzaron a compartir capturas de pantalla con mensajes de error, videos que no cargan y transmisiones en vivo interrumpidas. Algunos indican que la plataforma permite ingresar pero no reproducir contenido, mientras que otros aseguran que ni siquiera pueden acceder a la página principal.

Expansión consultó a YouTube, quien apuntó que está al tanto de los reportes pero no ofreció más detalles. En tanto hizo la siguiente publicación:

"Si no puedes reproducir videos en YouTube ahora mismo, ¡nos encargamos! Gracias por tu paciencia. Puedes seguirnos aquí para estar al tanto de las novedades".

If you’re not able to play videos on YouTube right now – we’re on it! Thanks for your patience, and you can follow along here for updates: https://t.co/EcPxm09f77 — TeamYouTube (@TeamYouTube) October 16, 2025

Información en desarrollo...