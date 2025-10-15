Publicidad

Tecnología

YouTube se cae y los reportes se disparan en minutos

La plataforma de videos señaló que ya está al tanto de los reportes, pero no mencionó qué ocasionó la falla.
mié 15 octubre 2025 06:07 PM
caida-youtube
Los reportes provienen de distintos países, lo que apunta a una afectación generalizada. (Foto: Chris McGrath/Getty Images)

YouTube dejó de funcionar la tarde de este miércoles y los usuarios no tardaron en reportarlo a través de redes sociales.
Además, de acuerdo con los registros de la plataforma DownDetector, los reportes comenzaron a elevarse drásticamente, pues a las 17:07 apenas había 20 incidentes registrados, pero 28 minutos después la cifra escaló a 13,628.

En redes como X (antes Twitter) e Instagram, los internautas comenzaron a compartir capturas de pantalla con mensajes de error, videos que no cargan y transmisiones en vivo interrumpidas. Algunos indican que la plataforma permite ingresar pero no reproducir contenido, mientras que otros aseguran que ni siquiera pueden acceder a la página principal.

Expansión consultó a YouTube, quien apuntó que está al tanto de los reportes pero no ofreció más detalles. En tanto hizo la siguiente publicación:

"Si no puedes reproducir videos en YouTube ahora mismo, ¡nos encargamos! Gracias por tu paciencia. Puedes seguirnos aquí para estar al tanto de las novedades".

Información en desarrollo...

