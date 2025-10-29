Nvidia se convierte en la primera empresa valuada en 5 billones de dólares

Poco después de la apertura de los mercados bursátiles estadounidenses, las acciones de Nvidia alcanzaron los 207,86 dólares, con 24,300 millones de acciones en circulación, lo que sitúa su capitalización bursátil en 5.05 billones de dólares.

Esta valoración se debe a la demanda de los chips de Nvidia, considerados la tecnología puntera para impulsar productos y software de IA, pues es la principal razón del rápido aumento del precio de las acciones de la compañía desde principios de 2023.

“La implantación de la IA ha contribuido al crecimiento de los ingresos de la tecnología empresarial en general. Sin embargo, la IA no es el único factor que ha contribuido a este aumento de las ventas de las empresas tecnológicas, también se han apoyado en otras actividades empresariales”, precisó en el momento de la llegada de Nvidia a los 4 billones, Quasar Elizundia, estratega de Investigación de Mercados en Pepperstone.

El ascenso de la empresa ha sido tan vertiginoso como específico, pues capitalizó casi por completo la fiebre por la inteligencia artificial generativa, vendiendo los insumos básicos del nuevo oro digital. Su dominio en la fabricación de GPUs para entrenamiento de modelos fundacionales la ha colocado en el centro mismo de una revolución tecnológica.

De acuerdo con Reuters, el presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo que construirá siete nuevos superordenadores para el Departamento de Energía de Estados Unidos, y que la empresa tiene 500,000 millones de dólares en reservas para sus microprocesadores de IA.

La empresa está cerrando acuerdos en todo el mundo al tiempo que navega por una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que podría determinar qué tecnología se usa más en todo el mundo.

Los inversores buscan claridad sobre los chips que la empresa tecnológica podrá vender al vasto mercado chino, pero Huang inició un discurso en Washington en la apertura del GTC que se está llevando a cabo, con elogios a la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y anunciando nuevos productos y acuerdos.

Entre ellos, tecnología de red que permitirá a los chips de IA de Nvidia trabajar con computadoras cuánticas.

Los superordenadores que Nvidia está construyendo para el Departamento de Energía ayudarán en parte a Estados Unidos a mantener y desarrollar su arsenal de armas nucleares.