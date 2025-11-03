OpenAI firma un acuerdo de 38,000 mdd con AWS

Hay empresas que se cuelan a través de acuerdos en muchas compañías, como es el caso de OpenAI, que ha logrado firmar acuerdos con grandes firmas de tecnología. La más reciente es con AWS, donde la alianza le permitirá “inmediatamente” comenzar a usar la capacidad de cómputo del proveedor de nube para sus cargas de trabajo de IA avanzada, con centenares de miles de chips de Nvidia ya integrados, y un despliegue total previsto para finales de 2026, con posibilidad de expansión hasta 2027.
“Escalar la IA de frontera requiere cómputo masivo y fiable”, dijo Sam Altman, CEO de OpenAI, en el comunicado conjunto. “Nuestra asociación con AWS refuerza el amplio ecosistema de cómputo que impulsará esta nueva era y hará posible la IA avanzada para todos”, apuntó el ejecutivo.