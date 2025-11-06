GTA 6 se retrasa otra vez; Rockstar Games da nueva fecha de lanzamiento del videojuego más esperado

“Lamentamos añadir tiempo a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses adicionales nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen”, dijo la empresa en un comunicado tras la presentación de resultados financieros de Take-Two, la matriz de Rockstar.

Este es el segundo retraso que sufre el juego, el cual estaba previsto para tener su lanzamiento en 2025. Luego se dijo que saldría el 26 de mayor de 2026, pero esa fecha tampoco será la final.

“Cuando fijamos una fecha, realmente creemos en ella”, dijo el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, al medio The Game Business; sin embargo, también resaltó que si es necesario más tiempo de trabajo para alcanzar el máximo potencial del título lo tomarán.

“Eso es exactamente lo que sucedió. Estamos muy satisfechos con esta fecha de lanzamiento. Pertenece al mismo año fiscal, resulta ser una excelente ventana de lanzamiento y, por supuesto, apoyamos totalmente el enfoque de Rockstar”, complementó.

GTA VI es uno de los videojuegos más esperados en la historia del gaming. Su antecesor, GTA V, se lanzó en 2013 y desde entonces ha sido el principal éxito financiero de Rockstar y Take-Two, pues de acuerdo con sus reportes financieros. el juego había generado más de 9,000 millones de dólares hasta mayo del año pasado.

Esta no es la única polémica en la que se encuentra Rockstar, pues la semana pasada fue acusada de prácticas antisindicales, luego de despedir a entre 30 y 40 empleados, no obstante, un vocero de la empresa dijo a Bloomberg que la razón era que este grupo “distribuía y comentaba información confidencial en un foro público”.