¿Por qué hay diferentes precios en los mismos paquetes Internet para el Bienestar?

¿Cómo funciona Internet para el Bienestar?

Internet para el Bienestar es una marca del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) que, con el apoyo de varios licenciatarios, ofrece servicios de internet y telefonía móvil a precios accesibles.

Es decir, existen varios operadores que ofrecen sus servicios bajo el mismo nombre, pero no son los mismos. Y como tal, pueden ofrecer diferentes planes con precios distintos.

De acuerdo con el sitio oficial, estos son los operadores móviles autorizados:

Cool Mobile Bienestar Turbored Diri Octatics Telefonía del Bienestar Glovo Telecom Absoluteteck Yo soy Bienestar Ads Mobile Red Potencia Dalefon Talento Net Wik Pagacel Mobilearione Pantera Mobil JR Móvil ABIB Ultracel Maifon Móvil para todos HASTAG

Los licenciatarios operan por regiones, así que se recomienda revisar dónde están las oficinas de atención al cliente o ver la cobertura.

Planes y precios

Debido a que son distintas compañías de telefonía móvil que ofrecen su servicio de Internet para el Bienestar, no se pueden generalizar. Incluso, algunas operadoras no tienen los misma oferta, como internet para el hogar o portabilidad.

Por poner unos ejemplos, Talento Net, ofrece servicio de telefonía móvil con SIM y eSIM, y planes de internet portátil.

Algunos de sus precios son:

Portabilidad (SIM)

50 pesos por 7 días, 4 GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas* en México, EU y Canadá.

70 pesos por 7 días, 12 GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas* en México, EU y Canadá.

99 pesos por 15 días, 10 GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas* en México, EU y Canadá.

100 pesos por 30 días, 6 GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas* en México, EU y Canadá.

130 pesos por 15 días, 30 GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas* en México, EU y Canadá.

150 pesos por 30 días, 12 GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas* en México, EU y Canadá.

200 pesos por 30 días, 36 GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas* en México, EU y Canadá.

250 pesos por 30 días, 72 GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas* en México, EU y Canadá.

300 pesos por 30 días, 105 GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas* en México, EU y Canadá.

500 pesos por 30 días, 150 GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas* en México, EU y Canadá.

El operador Telefonía Ultracel (o Ultravisión S.A. de C.V.), por su parte, ofrece los siguientes paquetes y precios:

100 pesos por 30 días, 6GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas*.

150 pesos por 30 días, 15GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas*.

Y recargas de las siguientes denominaciones:

60 pesos por 7 días, 10GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas*.

50 pesos por 10 días, 3GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas*.

100 pesos por 15 días, 6GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas*.

119 pesos por 15 días, 20GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas*.

99 pesos por 30 días, 3GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas*.

120 pesos por 30 días, 5GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas*.

200 pesos por 30 días, 15GB, redes sociales seleccionadas ilimitadas, llamadas y SMS ilimitadas*.

Compatibilidad

Para contratar la SIM o eSIM de Internet para el Bienestar, se necesita que el dispositivo sea compatible con la red. Para eso, se requiere verificar el IMEI en el siguiente enlace. El IMEI es el código internacional de identidad que tiene cada teléfono celular y lo distingue de manera única.

Puedes consultarlo en la sección de “Acerca del teléfono” en el menú de Configuración.

O marcando desde tu teléfono *#06#.

¿Dónde recargar o pagar el plan?

Los pagos pueden realizarse desde la página oficial https://internetparaelbienestar.mx/ o desde la aplicación móvil, disponible en Google Play y App Store.

También puedes recargar desde la app de los proveedores Banamex, DiDi y NU.

Hay puntos de recarga autorizada en el Servicio Postal Mexicano, Farmacias Gi, Financiera Bienestar, Farmacias del Ahorro y Farmapronto. O pago referenciado desde Paynet, Walmart, Bodega Aurrera, Sam’s Club, Seven Eleven, Circle K y Extra.