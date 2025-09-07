CFE lanza su eSIM: datos móviles, llamadas y redes sociales ilimitadas por 50 pesos

El programa Internet para Todos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue dando de qué hablar. Ahora te contamos cómo obtener la eSIM y cómo, por 50 pesos, puedes acceder a datos móviles para tu teléfono celular.
Si hace tiempo no cambias de equipo o no estás tan familiarizado con la tecnología, quizá no sepas qué es una eSIM. No te preocupes, no es nada complicado y además es muy fácil de obtener.
¿Qué es una eSIM y qué beneficios ofrece?
Si eres usuario de telefonía móvil, conoces la tarjeta SIM: ese chip que insertas en tu teléfono para tener servicio.
La eSIM cumple la misma función, pero es digital. Las siglas vienen de embedded SIM (SIM integrada) y permiten activar una línea sin insertar ningún chip, ya que se descarga de forma remota y se vincula directamente a tu dispositivo.
Los beneficios son claros:
Tener datos y llamadas sin cambiar de SIM física.
Gestionar múltiples líneas o perfiles en un mismo teléfono.
Activación rápida y remota, sin esperar un chip físico.
En resumen, la eSIM facilita el uso y administración de tus líneas de manera práctica y flexible.
En el apartado eSIM de los paquetes disponibles, elige la oferta que más te convenga y agrégala al carrito.
Valida tu dirección y confirma que te encuentras en una localidad autorizada.
Verifica que tu dispositivo sea compatible con banda 28 y eSIM.
Selecciona el método de pago.
Ingresa tu código postal para saber si estás dentro del área autorizada de servicio.
Lee y acepta los términos y condiciones, luego confirma la compra.
Tras completar el proceso, recibirás un correo con instrucciones y recomendaciones. Ahí podrás solicitar tu código QR para activar la eSIM y empezar a usar datos móviles y llamadas de manera inmediata.
La recarga de 50 pesos no es el único paquete disponible para la eSIM de CFE. Existen opciones semanales, mensuales, semestrales y anuales:
-Semanales: de 50 a 100 pesos.
-Mensuales: de 33 a 295 pesos.
-Semestrales: de 490 a 1,390 pesos.
-Anuales: de 900 a 2,450 pesos.
Entre mayor sea el costo del paquete, mayor será la potencia de conexión y los beneficios incluidos.
La eSIM de CFE es una opción práctica, flexible y accesible para tener internet y llamadas en tu celular. Con recargas desde 50 pesos, puedes probar el servicio y elegir el paquete que más se adapte a tus necesidades, sin complicaciones y con total control sobre tu conexión.