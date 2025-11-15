¿Por qué Bet365 y Betano están bloqueados en México y su sitio web está caído?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda, ordenó el bloqueo de acceso a 13 casinos físicos y digitales como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.

El objetivo de dicha investigación es impedir la operación de plataformas que no cuentan con permiso directo de la Secretaría de Gobernación (Segob) o que utilizan licencias intermediarias emitidas a empresas con base en México.

El gobierno argumenta que, al no tener una regulación clara, muchas plataformas no pagan impuestos en el país, no garantizan la protección de datos personales y podrían facilitar operaciones financieras ilícitas, como el lavado de dinero.

Según datos de la consultora H2 Gambling Capital, el mercado latinoamericano de apuestas en línea superó los 7,000 millones de dólares en 2024, y México representa uno de los países con mayor crecimiento: más del 40% de los usuarios de apuestas online en la región proviene del país.

¿Grupo Salinas en la mira?

Bet365 y Betano operan bajo las razones sociales Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador TV Azteca SAPI, ambas vinculadas a Grupo Salinas.

Tras el bloqueo, Grupo Salinas respondió con un comunicado oficial en el que negó cualquier irregularidad, afirmando que ambas subsidiarias cumplen con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector.

Además, el conglomerado azuzó al gobierno federal de utilizar el aparato del Estado de forma faccional y asediar a Ricardo Salinas Pliego, presidente del grupo. Sin embargo, ni Bet365 ni Benaton han emitido posicionamientos oficiales sobre el bloqueo.

La UIF continúa con la investigación y espera que en los próximos días se definan las implicaciones legales para las empresas involucradas. Mientras tanto, los usuarios deberán abstenerse de utilizar estas plataformas o buscar alternativas que cuenten con licencias nacionales claras y estén reguladas por las autoridades del país.