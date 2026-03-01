Publicidad

Grupo Modelo vs. Heineken: quién es el rey de la cerveza en México y cuánto venden al año

La pelea por el trono cervecero en México: cifras de ventas, empleo y portafolio de marcas enfrentan a Heineken y Grupo Modelo.
dom 01 marzo 2026 10:15 AM
Heineken México y Grupo Modelo concentran el dominio del mercado cervecero nacional. (Expansión/Google AI Studio)

Heineken México y Grupo Modelo son las dos principales empresas cerveceras del país, en una nación con amplia tradición y cultura en torno a la cerveza, y con algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial.

Pero si hubiera que elegir quién es el rey de la cerveza en México entre estos dos gigantes, ¿quién sale ganador? Aquí presentamos un análisis comparativo de su tamaño, sus ventas anuales y su aportación en la generación de empleo.

Heineken vs. Grupo Modelo: ¿quién lidera las ventas en México?

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, estas son las cifras clave en materia de ventas entre las dos principales cerveceras del país.

En 2024, Heineken México reportó ventas anuales por 228,000 millones de pesos, con una utilidad de operación de 40,000 millones, lo que la colocó en el puesto 24 del listado.

En el mismo periodo, Grupo Modelo AB InBev registró ventas por 139,128 millones de pesos, aunque no detalla su utilidad de operación, ubicándose en el lugar 40 del ranking.

¿Quién tiene más empleados?

En materia de generación de empleo, el ranking de Las 500 también ofrece datos clave sobre el tamaño de la plantilla laboral de cada compañía.

De acuerdo con estos registros, Heineken México cuenta con 44,129 empleados en todo el país, desde personal operativo hasta altos directivos.

Por su parte, Grupo Modelo reporta una fuerza laboral de 17,881 personas, una cifra considerablemente menor, lo que marca una diferencia clara entre ambas empresas.

La competencia va más allá de las ventas: abarca cobertura, marcas, producción y alcance global. (Foto: bhofack2/Getty Images)

Las marcas que vende Heineken

Actualmente, Heineken México produce y comercializa más de 20 marcas en el país. Entre las más conocidas se encuentran:

-Indio

-Carta Blanca

-Superior

-Miller Lite

-Coors Light

-Strongbow

-Bohemia

-Lagunitas

-Heineken

-Tecate

-XX Lager

-Amstel Ultra

-Sol

-Noche Buena

tecate cero
Tecate, marca emblemática de Heineken, con liderazgo en el norte del país y amplia presencia internacional.

Las cervezas de Grupo Modelo

Estas son las principales marcas de cerveza que comercializa Grupo Modelo en México, que abarcan desde etiquetas clásicas y de alta rotación hasta opciones premium, ligeras y sin alcohol, dirigidas a distintos perfiles de consumo:

-Corona Extra

-Victoria

-Modelo Especial

-Negra Modelo

-Barrilito

-Stella Artois

-Michelob Ultra

-Montejo

-León

-Corona Light

-Corona Ligera

-Modelo Noche Especial

-Vicky Chamoy

-Corona Cero

-Pacífico Suave

-Pacífico Clara

Corona Extra, la cerveza mexicana más vendida en el mundo, con fuerte presencia en exportación y liderazgo en varios mercados clave. (Brightcove)

Heineken y Grupo Modelo: dos gigantes mexicanos con matriz extranjera

Aunque ambas empresas tienen una fuerte presencia en México y sus marcas están profundamente arraigadas en la cultura cervecera del país, las matrices de Heineken México y Grupo Modelo se encuentran en el extranjero.

En el caso de Heineken México, aunque comercializa cervezas de origen nacional como Indio y Tecate, su casa matriz está en Europa, específicamente en Países Bajos. Este país es una de las cunas históricas de la industria cervecera moderna, con una tradición que se remonta a la Edad Media y con grupos que han desarrollado tecnología, logística y redes de exportación que hoy dominan el mercado global.

La presencia del grupo neerlandés en México se consolidó en 1985, cuando adquirió Cervecería Moctezuma, operación con la que se convirtió en propietario de otras marcas emblemáticas como XX Lager, Sol, Superior y Noche Buena.

Por su parte, Grupo Modelo, aunque nació en México en 1925, fundado por migrantes españoles, también pertenece hoy a un consorcio europeo. Su control accionario está en manos de Anheuser-Busch InBev (AB InBev), el mayor productor de cerveza del mundo, con sede en Bélgica, otro país con una tradición cervecera centenaria y reconocido por la diversidad y calidad de sus estilos.

Bélgica es considerada una potencia mundial en este sector, con más de mil variedades registradas y un ecosistema industrial que ha impulsado la consolidación de grandes conglomerados internacionales.

Así, pese a su identidad mexicana y su papel central en el mercado nacional, las dos principales cerveceras del país forman parte de corporaciones globales con base fuera de México, reflejo del proceso de expansión y concentración internacional que ha marcado a la industria cervecera en las últimas décadas.

