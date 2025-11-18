El incremento ocurre en un contexto donde millones de usuarios navegan por múltiples tiendas digitales en busca de los descuentos de fin de año.

“Los eventos alrededor de las compras, como el Black Friday, son una mina de oro para los ciberdelincuentes”, advierte Marijus Briedis, CTO de NordVPN. “Saben que, entre el afán y la emoción, muchos usuarios hacen clic en enlaces peligrosos o comparten información sin pensarlo”.

La mayoría no distingue un sitio legítimo de uno falso

La vulnerabilidad del consumidor es evidente, pues 68% de las personas en el mundo no sabe identificar una página de phishing, según la compañía de red privada virtual. Esta falta de habilidades básicas en ciberseguridad coincide con un aumento de 63% en los ataques de phishing entre agosto y octubre de 2025.

Durante esta temporada, proliferan correos que simulan notificaciones de entrega o supuestas ofertas exclusivas. Aunque parecen legítimos, llevan a sitios diseñados para robar datos personales o financieros.

El riesgo crece cuando los usuarios ingresan a las tiendas mediante correos electrónicos sin verificar el remitente o la autenticidad del enlace.

NordVPN detalla que los estafadores suelen apelar a emociones como la urgencia, la escasez o el miedo a perder una oferta. Por supuesto, el aumento de actividad online no termina con el Black Friday, la temporada se entiende a otros eventos como el Cyber Monday y se alarga hasta diciembre con las compras navideñas.

Blindaje ante los fraudes en temporada de ofertas

Incluso en medio de la emoción por las rebajas, adoptar medidas básicas puede reducir considerablemente los riesgos de caer en una estafa. Entre las recomendaciones de NordVPN están las siguientes:

-Entrar manualmente a las tiendas y evitar links enviados por email, incluso si parecen legítimos.

-Verificar que la URL inicie con “https://” y tenga el ícono de candado, antes de introducir datos personales o bancarios.

-Sospechar de precios demasiado bajos, ya que suelen ser indicadores de productos piratas, robados o parte de un fraude.

-Revisar reseñas reales, especialmente las negativas para identificar patrones como entregas inexistentes, productos falsos o estafas reiteradas.

-Nunca compartir contraseñas o datos confidenciales en respuesta a correos o llamadas. Las empresas serias no piden este tipo de información.

-En caso de duda, acudir directamente al sitio oficial o contactar a servicio al cliente por canales validados.

Briedis recuerda que durante los grandes eventos de compras los aspectos fundamentales de la ciberseguridad pueden olvidarse, por ello es importante recordar a los usuarios mantenerse alerta.

“Si un correo no solicitado afirma ser urgente o amenaza con cerrar tu cuenta, lo más probable es que sea una estafa”, añade.

