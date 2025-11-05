¿Cuándo es el Black Friday 2025? Recomendaciones para la temporada de descuentos

¿Cuándo es el Black Friday en 2025?

De acuerdo con BBVA, el Black Friday o Viernes Negro se realiza el viernes siguiente del Día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre.

Es decir, en 2025, sería el 28 de noviembre. Es un evento de un solo día, originario de Estados Unidos pero que se ha extendido a muchos países.

En 2024, los estadounidenses gastaron 10,800 millones de dólares online durante el Black Friday, lo que supone un aumento del 10.2 % con respecto al año anterior. Alrededor de 87.3 millones de personas compraron en línea y 81.7 millones compraron en tiendas físicas, de acuerdo con Black Friday Statistics.

A nivel mundial, el 69% de las compras se realizaron a través de dispositivos móviles.

Recomendaciones para el Viernes Negro

Durante este día, los negocios suelen llenarse de clientes para realizar diferentes compras. Si planeas aprovechar esta ocasión para adquirir diferentes cosas, te compartimos algunos consejos de BBV y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef):

¿Es necesario lo que vas a comprar? Evalúa si tu compra es necesaria para evitar gastar de más. Puedes hacer una lista de lo que quieres comprar antes del evento, y establece prioridades. Procura adquirir bienes duraderos.

Establece un presupuesto según tu capacidad de pago y respétalo al comprar. Procura no excederte de tu límite.

Revisa los precios antes del evento para saber si realmente te conviene comprar en el Black Friday o si puedes esperar. Incluso para corroborar que existan descuentos reales que te beneficien.

Compara precios, ofertas y promociones entre diferentes establecimientos para elegir el más conveniente.

Lee las condiciones de las ofertas o promociones, cómo aplican los meses sin intereses o los montos a pagar posteriormente.

Elige el método de pago que ayude a obtener más ganancias, como promociones o bonificaciones.

En compras en línea, entra directamente desde los sitios oficiales de los comercios. Revisa que las URL comiencen con “hhtp” y tengan un candado en la parte superior izquierda.

Evita comprar en computadoras o redes wifi públicas.

Utiliza tarjetas digitales o métodos de pago seguros para proteger tus datos.

Busca establecimientos que apliquen los precios en pesos, así te ahorrarás la variación del peso-dólar.

Cuidado con grandes rebajas, ya que podría tratarse de un fraude. Investiga antes el establecimiento y procura leer los comentarios de otros clientes en su sitio y redes sociales.

El Buen Fin, la temporada de descuentos antes del Black Friday

Semanas antes del Viernes Negro, en México se realiza otro evento de descuentos llamado El Buen Fin, una iniciativa de colaboración entre el sector público y privado para apoyar a la economía familiar y la actividad del mercado interno.

La Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Turismo (SECTUR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) participan para garantizar el respeto de los derechos de los consumidores.

En 2025, el evento será realizado del 13 al 17 de noviembre, con ofertas y promociones bancarias.

Además, el SAT organiza un sorteo con premios de 500 millones de pesos distribuidos para consumidores y comercios participantes.

Conoce todos los detalles de El Buen Fin aquí.

Buen Fin (Archivo Expansión)

¿Qué es lo que compran los mexicanos durante el Black Friday?

Un análisis de Statista para el Black Friday y Cyber Monday 2024 señaló que más del 70% de 1,050 los entrevistados en México planean comprar durante estos días de promociones, ya sea en tiendas físicas como online.

Entre las categorías con interés de compra más elevadas se encuentran la ropa (64%), productos electrónicos (63%) y calzado (58%). Los bienes duraderos también son considerados, pero con menores porcentajes: electrodomésticos (44%), muebles y artículos para el hogar (30%).