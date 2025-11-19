Publicidad

Tecnología

Google presenta Gemini 3, su modelo “más cercano a la IA general”

El anuncio llega tras meses de controversias por sesgos, restricciones en respuestas políticas y cuestionamientos sobre privacidad
mié 19 noviembre 2025 06:00 PM
Uno de los anuncios centrales fue Gemini Agent, una función experimental que permite que el sistema realice tareas completas por sí mismo (Foto: Google)

Google dio un paso más en su apuesta por la inteligencia artificial con el lanzamiento de Gemini 3, su modelo más cercano -según la compañía- a la IA general (IAG). La firma asegura que el nuevo sistema es capaz de convertir cualquier idea en realidad, gracias a sus mejoras en comprensión multimodal, razonamiento y capacidades de agente.

Gemini 3 integra todas las funciones avanzadas que Google ha desarrollado en los últimos años: procesamiento de texto, imagen, video, audio y código. El resultado, afirma la empresa, es un modelo que no solo responde, sino que actúa, automatiza procesos y ejecuta tareas complejas de varios pasos.

Publicidad

Junto con el modelo, Google presentó una versión rediseñada de la app de Gemini, con una interfaz diseñada para facilitar el trabajo multimodal.

Uno de los anuncios centrales fue Gemini Agent, una función experimental que permite que el sistema realice tareas completas por sí mismo: desde organizar el correo electrónico hasta gestionar reservas, compras o preparativos de viaje. Se trata del avance más directo hacia agentes autónomos dentro del ecosistema de Google.

También fue presentada Google Antigravity, una plataforma de desarrollo de agentes que permite a los programadores trabajar con un enfoque orientado a tareas en lugar de infraestructura.

Disponibilidad de Gemini 3 para usuarios, empresas y desarrolladores

Google detalló dónde podrá utilizarse Gemini 3 según cada tipo de usuario:

-Consumidores: en la aplicación de Gemini.
-Desarrolladores: mediante la API de Gemini en AI Studio, en la nueva plataforma Google Antigravity y a través de la CLI de Gemini.
-Empresas: en Vertex AI y Gemini Enterprise.
-Modo IA en el Buscador: para suscriptores de Google AI Pro y Ultra, inicialmente solo en Estados Unidos.
-Gemini Agent: disponible exclusivamente para suscriptores de Google AI Ultra, también por ahora solo en Estados Unidos.

Google ha enfrentado críticas por problemas de sesgo y privacidad. Por ejemplo, en 2024 tuvo que pausar su función de generación de imágenes de personas después de que el modelo produjera representaciones históricas inexactas, lo que llevó al CEO de Alphabet, Sundar Pichai, a admitir que algunas respuestas “ofendieron a usuarios” y mostraban sesgos.

Además, la compañía fue demandada por supuestamente activar Gemini en funciones como Gmail y chat sin que los usuarios lo activaran explícitamente, lo que, según el documento, permitiría al asistente leer correos y mensajes privados si no se desactiva manualmente en varios menús de configuración.

