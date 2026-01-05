Nicolás Maduro llega al tribunal de Nueva York para comparecer por primera vez tras su captura

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Este lunes por la mañana, Maduro fue trasladado junto a su esposa bajo fuerte custodia armada en helicóptero y vehículo blindado desde la cárcel hasta un tribunal en Nueva York, según imágenes retransmitidas por la televisión estadounidense.

Será presentado ante un juez al mediodía hora local (17:00 GMT). En la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

El presidente Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolandas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La nueva líder, exvicepresidenta de Maduro, expresó el 4 de enero por la noche que estaba lista para cooperar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

"Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido", dijo Rodríguez tras encabezar el primer consejo de ministros desde el derrocamiento de Maduro.

Representantes de medios de comunicación están afuera del Tribunal de los EU, Daniel Patrick Moynihan, mientras el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro espera su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York. (Foto: AFP)

La administración Trump dice que está dispuesta a trabajar con el resto del gobierno de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo.

"No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida", expresó Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le consultaron si había conversado con Rodríguez.

Al pedirle que aclarara que quería decir, Trump respondió: "Significa que nosotros estamos a cargo".