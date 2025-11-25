HP anuncia despidos masivos mientras aumenta sus esfuerzos en IA: recortará hasta 6,000 empleos

La medida forma parte de una estrategia para ahorrar 1,000 millones de dólares en los próximos tres años, según dijo el CEO, Enrique Lores. El ajuste afectará a áreas clave como desarrollo de productos, operaciones internas y atención al cliente, de acuerdo con Reuters.

Esta noticia llega junto con una nueva advertencia: aunque HP reportó ingresos superiores a las expectativas en su cuarto trimestre del año (14,640 millones de dólares), su proyección de utilidades para el próximo ejercicio fiscal quedó por debajo de lo estimado por analistas.

No es la primera ronda de despidos para la compañía en el año. En febrero pasado reveló que planeaba recortar entre 1,000 y 2,000 empleos antes del cierre de su año fiscal en 2025, con el fin de ahorrar 300 millones de dólares.

Los recortes de HP se suman a una creciente ola de despidos en la industria tecnológica. De acuerd con el rastreador layoffs.fyi, en lo que va de 2025 114,124 personas fueron despedidas en esta industria a nivel mundial.

Este fenómeno, que afecta a más de 230 compañías, refleja cambios estructurales en la industria: rediseño de plantillas priorizando inversión en IA, automatización y nuevas líneas de negocio.

Firmas como Amazon, Microsoft y Salesforce encabezan los mayores recortes, aunque la ola también alcanza a proveedores de hardware, servicios en la nube y plataformas de software.