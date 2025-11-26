Meta es la clave de Chedraui para aumentar rentabilidad en la era de la IA

Como aseguró Rafael Orozco, Chief Marketing & Customer Officer en Grupo Chedraui, gracias a Meta ahora les es posible identificar 77% de las ventas totales a través de su programa de lealtad.

“Mediante las soluciones que hemos desarrollado de la mano de Meta, podemos tener una comunicación personalizada que nuestro cliente valora y estar en esos momentos en los que está tomando una decisión o está viendo contenido que le es relevante”, expresó el ejecutivo.

Por ejemplo, Facebook se ha convertido en el canal con el nivel de recordación más alto para las personas que deciden visitar un establecimiento de Chedraui, mientras que WhatsApp es la alternativa preferida de quienes desean enterarse de promociones, lanzamientos y otros anuncios.

Para Orozco, este último canal ha elevado la estrategia de personalización y comunicación dirigida de Chedraui. Junto a la empresa de tecnología Auronix, crearon un chatbot dentro de WhatsApp para enviar promociones personalizadas y encuestas de satisfacción, administrar su programa de lealtad y brindar atención al cliente.

Este canal les ayudó a incrementar su Retorno de la Inversión (ROI, por sus siglas en inglés) casi cuatro veces más en comparación con el correo electrónico y otras plataformas, y les ayudó a reducir un 30% su gasto publicitario.

En el caso de Instagram, la apuesta es robustecer su presencia en la plataforma para 2026, gracias al crecimiento acelerado de formatos como Reels y otras mejoras que se han lanzado en México.