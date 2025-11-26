Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Meta es la clave de Chedraui para aumentar rentabilidad en la era de la IA

Los canales de Meta contribuyen a que la cadena de tiendas de autoservicio consolide su estrategia de hiperpersonalización, traduciéndose en mayor rentabilidad.
mié 26 noviembre 2025 05:35 PM
Presentado por: Meta
Rafael Orozco, Chief Marketing & Customer Officer en Grupo Chedraui
Rafael Orozco, Chief Marketing & Customer Officer en Grupo Chedraui, (Mariana Martínez / Expansión Studios)

Con la mira en superar las expectativas de sus clientes, Chedraui está fortaleciendo su presencia con el apoyo de la inteligencia artificial y las plataformas de Meta.

Facebook, Instagram y WhatsApp se han transformado en vías de innovación para hacer crecer sus ventas y obtener una mayor rentabilidad como negocio, siendo los canales de comunicación primordiales con sus consumidores y fuentes de información para tomar decisiones estratégicas.

Publicidad

Como aseguró Rafael Orozco, Chief Marketing & Customer Officer en Grupo Chedraui, gracias a Meta ahora les es posible identificar 77% de las ventas totales a través de su programa de lealtad.

“Mediante las soluciones que hemos desarrollado de la mano de Meta, podemos tener una comunicación personalizada que nuestro cliente valora y estar en esos momentos en los que está tomando una decisión o está viendo contenido que le es relevante”, expresó el ejecutivo.

Por ejemplo, Facebook se ha convertido en el canal con el nivel de recordación más alto para las personas que deciden visitar un establecimiento de Chedraui, mientras que WhatsApp es la alternativa preferida de quienes desean enterarse de promociones, lanzamientos y otros anuncios.

Para Orozco, este último canal ha elevado la estrategia de personalización y comunicación dirigida de Chedraui. Junto a la empresa de tecnología Auronix, crearon un chatbot dentro de WhatsApp para enviar promociones personalizadas y encuestas de satisfacción, administrar su programa de lealtad y brindar atención al cliente.

Este canal les ayudó a incrementar su Retorno de la Inversión (ROI, por sus siglas en inglés) casi cuatro veces más en comparación con el correo electrónico y otras plataformas, y les ayudó a reducir un 30% su gasto publicitario.

En el caso de Instagram, la apuesta es robustecer su presencia en la plataforma para 2026, gracias al crecimiento acelerado de formatos como Reels y otras mejoras que se han lanzado en México.

Publicidad

Los aprendizajes de la IA

En cuanto al tema de emplear la inteligencia artificial en sus campañas de publicidad, el directivo explicó en entrevista que esta herramienta les ha permitido ser más asertivos en la entrega de mensajes a sus clientes y para segmentar "microaudiencias" con contenidos determinados.

Finalmente, subrayó que la inversión tecnológica debe traducirse en resultados de negocio medibles y la inteligencia artificial es uno de los motores que está abriendo el camino a la rentabilidad.

Estoy convencido de que la apertura en la comunicación que hemos tenido con Meta para probar cosas nuevas en México ha sido un diferenciador que nos ha ayudado a acelerar
Rafael Orozco, director de Mercadotecnia y Estrategia de Clientes en Chedraui
Rafael Orozco, director de Mercadotecnia y Estrategia de Clientes en Chedraui,

La alianza con Meta demuestra que la tecnología es un motor tangible de valor, al integrar IA y la familia de apps —Facebook, Instagram y WhatsApp—, Chedraui convierte cada interacción en una experiencia relevante y cada experiencia en un resultado de negocio.

Con personalización a escala, decisiones informadas por datos y una ejecución más eficiente, la marca se diferencia en el mercado y lo mide donde importa: aumento de ventas y rentabilidad en ascenso, elevando el estándar de servicio en el retail mexicano.

Publicidad

Tags

GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V. Meta Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad