La IA genera ansiedad laboral y causa inseguridad en los trabajadores: las empresas pueden combatirla

De fondo, dice Chávez, lo que hay es falta de claridad sobre cómo cambiarán las tareas, quién aprenderá qué, y qué roles desaparecerán o se reconfigurarán, lo que está generando un fenómeno conocido como ai-anxiety o ansiedad por IA, un término que describe el temor o angustia ante la automatización y el uso intensivo de IA en el trabajo.

La ansiedad reduce la pasión por el trabajo

Un artículo publicado en el sitio especializado ScienceDirect que analizó a empleados de empresas manufactureras concluye que la ansiedad frente a la IA, ya sea por el temor a perder un puesto o la presión por tener que aprender nuevas tecnologías, reduce la “pasión por el trabajo” de las personas.

Además, quienes presentan más ansiedad tienden a sentirse más desgastados, lo que implica un impacto en su compromiso profesional. Un estudio de Adecco publicado en octubre de 2024 reveló que 40% de los trabajadores reportó agotamiento por exceso de trabajo, una cifra que aumenta hasta 62% entre quienes temen ser desplazados o afectados por la IA.

En la práctica, ai-anxiety no surge sólo por el miedo al desempleo, sino también por la incertidumbre sobre el valor propio, la necesidad constante de reciclaje de habilidades, el temor a no saber adaptarse y la pérdida de control sobre el propio trabajo.

Para Chávez, la ansiedad no proviene de la tecnología en sí, sino de la falta de acompañamiento.

“De pronto la gente cree que la IA va a sustituirlos. Ese miedo existe, y si no se comunica con claridad qué tareas se van a automatizar y cómo se reasignarán funciones, es natural que surjan resistencia y ansiedad”, explica.

El especialista considera que este temor a la IA es una de las consecuencias de la brecha de formación y capacitación de talento que vive México, la cual amenaza con ampliarse si no se atiende a tiempo.