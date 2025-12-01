Netflix elimina función para los usuarios sin avisar: ya no se puede transmitir de celular a TV

Cada tanto, Netflix toma decisiones polémicas. Desde un aumento de precio a la suscripción, pasando por la eliminación de compartir cuentas entre usuarios, hasta la exclusión de funciones, como es este caso, pues la plataforma eliminó la posibilidad de transmitir contenido desde el teléfono a televisores con dispositivos conectados a la TV.
La empresa no dio a conocer el movimiento a través de un comunicado oficial, sino que se encontró tan solo por medio de su página de ayuda, la cual se actualizó y ahora indica que el servicio “ya no permite transmitir programas desde un dispositivo móvil a la mayoría de los televisores y dispositivos de transmisión de TV”.
En su lugar, la empresa exhorta a los usuarios a navegar en la app por medio del control remoto incluido en el televisor, aunque algunos medios especializados encontraron que es posible seguir utilizando esta función si cuenta con dispositivos antiguos que no se puedan actualizar a las versiones más recientes.