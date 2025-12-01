Netflix elimina función para los usuarios sin avisar: ya no se puede transmitir de celular a TV

De acuerdo con la página de soporte de Netflix, la función de transmisión sigue disponible en dispositivos de Chromecast antiguos o televisores compatibles con Google Cast de forma nativa, aunque solo para suscriptores con planes sin publicidad más costosos, mientras que quienes tienen alguna opción con anuncios no podrán acceder al contenido.

Aunque Netflix ha eliminado el plan de suscripción con anuncios en algunos países, México es uno de los lugares en donde sigue existiendo el plan Estándar con anuncios, cuyo precio es de 119 pesos y comenzó a implementarse en octubre pasado, tras la eliminación del plan Básico.

Por otra parte, si bien la opción de dispositivos antiguos puede representar una forma de acceder al contenido desde el teléfono hacia la TV, no se recomienda tener gadgets desactualizados, ya que pueden convertirse en la puerta de entrada a ataques informáticos.

Un movimiento similar sucedió en 2019, cuando Netflix eliminó AirPlay, la opción para transferir contenido desde un dispositivo Apple a la TV, bajo el argumento de que era una “limitación técnica”.

Esta medida ya generó reacciones negativas entre los usuarios, quienes se quejan de que se trata de una forma de ahuyentar a sus suscriptores, pues consideran que es molesto, entre otro tipo de usuarios, para quienes viajan y se hospedan en hoteles.

Otros señalan que se trata de una táctica para complicar la experiencia de uso en otros espacios fuera del hogar, además de una manera de “exprimir” a los clientes de pago después del aumento de suscriptores por la restricción a compartir contraseñas.

Y es que la eliminación de este tipo de funciones va a afectar a una proporción importante de usuarios. Según datos de Comscore, el 59% de hogares vieron streaming en Latinoamérica en 2024 y de ese total, el 39% lo hizo por medio de un dispositivo (Chromecast, Roku o Fire TV, entre otros) conectado a su televisor.