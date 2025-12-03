Meta usará tus chats con su IA para cambiar lo que ves en tu feed; esta es la única forma de evitarlo

Qué cambio hará Meta con tus conversaciones de IA

Meta informó que comenzará a personalizar contenido y anuncios con base en la interacción de las personas con sus funciones de IA generativa. Esto incluye tanto intercambios de texto como conversaciones de voz que realices con Meta AI y otras características similares dentro de sus plataformas.

Hasta ahora, tus reacciones, comentarios, páginas que sigues y contenido que consultas sirven para ajustar lo que aparece en tu feed. Con la nueva actualización, las interacciones con la IA serán una señal adicional. Si conversas con Meta AI sobre un tema específico, esa información se sumará a los criterios que determinan qué publicaciones, reels, grupos o anuncios se muestran.

Meta explica que, por ejemplo, si chateas con su IA sobre senderismo, podrá interpretar que te interesa esa actividad, de manera similar a lo que ocurriría si dieras “me gusta” a un reel sobre caminatas o siguieras una página relacionada. A partir de ese comportamiento, podrías empezar a ver recomendaciones de grupos, publicaciones de contactos y anuncios conectados con esa misma temática.

Desde cuándo aplicará y en qué productos verás el ajuste

La fecha de inicio para personalizar contenido y anuncios será el 16 de diciembre de 2025.

Meta indica que utiliza información de todos los productos de la compañía que hayas vinculado mediante el Centro de cuentas. Si decides no añadir una cuenta —por ejemplo, WhatsApp— las interacciones no se usarán para personalizar experiencias en tus otros perfiles de Meta.

Qué información toma Meta y qué límites declara

Las interacciones con las funciones de IA pueden darse mediante texto o voz. En el caso de comandos de voz, verás un indicador cuando el micrófono esté activo. La compañía afirma que no usa el micrófono de tu dispositivo salvo que hayas otorgado permiso y estés utilizando una función que lo requiera de manera explícita.

También establece un límite en el tipo de información que utiliza para mostrar anuncios. Cuando una conversación incluya temas como religión, orientación sexual, opiniones políticas, salud, origen racial o étnico, creencias filosóficas o pertenencia sindical, indica que esos temas no se emplean para dirigirte publicidad.

La empresa aclara que la información proveniente de tus interacciones se combina con otros datos de actividad dentro de sus plataformas para ajustar recomendaciones.

La única forma de pedir que no usen tus chats de IA: paso a paso

1.Ingresa desde un navegador a https://privacycenter.instagram.com

2.Dentro del sitio, busca y selecciona la sección “otras políticas y artículos”.

3.Localiza y haz clic en el apartado “Cómo Meta utiliza la información para modelos y funciones de IA generativa”.

4.Dentro de ese contenido, identifica la tercera opción, llamada “privacidad e IA generativa”, y ábrela.

5.Desplázate hasta la parte final de la página.

6.Encontrarás un texto que indica que, uses o no productos de Meta, cualquier persona puede “enviar solicitudes relacionadas con su información personal” obtenida de terceros y utilizada para desarrollar y mejorar la IA en Meta.

7. Haz clic en el enlace “obtener más información y enviar solicitudes aquí”.

Completa el formulario que se muestra y envíalo para solicitar que Meta no utilice tu información personal en los procesos de entrenamiento y mejora de sus sistemas de IA.

Ese formulario es la vía disponible para manifestar que no deseas que tu información personal forme parte del material que alimenta los modelos de IA generativa de la empresa, aun cuando sigas utilizando sus plataformas.