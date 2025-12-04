También se contempla el impulso de una Ley General de Ciberseguridad que finalmente dará la estructura jurídica de la seguridad digital del país, aunque no se ofrecieron mayores detalles del desarrollo de la iniciativa, la ATDT considera que pueda ser aprobada el próximo año.

El último intento de una Ley de ciberseguridad se dio en la administración del expresidente Andrés Manuel López obrador. El proyecto fue liderado por el entonces senador, Javier López Casarín, cuyo plan preveía la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad controlada por el Ejecutivo Federal y atribuciones para el Ejército para monitorear en tiempo real. La iniciativa no prosperó.

Heidy Rocha Ruiz, directora del área de general de Ciberseguridad de la ATDT, explicó que México requiere de un Plan Nacional de Ciberseguridad con urgencia, debido a que el país es uno de los más vulnerables a ciberataques a nivel Latinoamérica.

En el país se registran 108 millones de ciberataques anuales, de los cuales 23% están dirigidos a la industria manufacturera, según reportes de la firma de ciberseguridad, Kaspersky.

Esta situación preocupa a la actual administración en un punto en donde será sede del Mundial de Futbol.

“El Mundial incrementará la posibilidad de que el país sea el objetivo de más ciberataques a nivel geopolítico porque los ataques se sofistican”, dijo Rocha en el marco de la presentación del Plan Nacional de Ciberseguridad.

Según estimaciones de la Federación Mexicana de Futbol Asociación (Femexfut) se prevé que solo por el evento deportivo, arriben casi seis millones de turistas más al país, además la atención a nivel global estará enfocada en México por ser sede.

Hasta ahora la ATDT con cuentan con una cifra exacta del presupuesto que significará el Plan de Ciberseguridad, pero se busca que el país se convierta en una nación ciberresiliente, así como una referencia a nivel regional en dicha materia.

Mario Alberto Cortés, director de estrategia y gobierno de ciberseguridad de la ATDT, explicó que la consolidación del plan sea rumbo a 2030 y será en colaboración entidades internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).