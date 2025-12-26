¿En qué casos se tiene que renovar la credencial del Inapam? Requisitos para tramitar la tarjeta

¿Para qué sirve la credencial Inapam?

Este documento acredita la afiliación al Instituto, y apoya a los titulares a acceder a beneficios en bienes y servicios que ofrece en el sector público como privado que tengan convenio con el organismo.

Por ejemplo descuentos en supermercados, restaurantes, hoteles, farmacias o laboratorios, ópticas y tiendas de recreación y museos.

También se puede acceder a precios preferentes en el pago de servicios de predial y agua de las distintas entidades.

Los beneficios varían por estado, debido a que depende de los convenios que se realizan con el Inapam. Puedes consultar el siguiente enlace con un directorio actualizado en 2025.

¿En qué casos se necesita renovar la tarjeta?

De acuerdo con el Inapam, todas las credenciales son vigentes, y no hay necesidad de cambiarla, siempre y cuando los datos personales sean vigentes o no tenga deterioro que impida la identificación.

Al respecto, se necesita cambiar o renovar la credencial en las siguientes situaciones:

- En caso de pérdida o robo.

- Cuando existen cambios en los datos personales como el domicilio.

- Cuando el deterioro del documento impida la identificación de la persona titular.

En estos casos, las personas tienen que acudir a los Módulos de la Secretaría de Bienestar para solicitar su nueva credencial.

Requisitos para tramitar la credencial

- Identificación oficial vigente (credencial del INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside). Original

- CURP actualizado. Copia

- Acta de nacimiento. Copia.

- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses. (recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial.) Original y copia.

- Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Además, se requiere el nombre completo y número de contacto de una persona por alguna emergencia.

El trámite es gratuito, y está disponible para realizarse en módulos de Bienestar, así como en tiendas SuperISSSTE. Puedes localizar la ubicación más cercana a tu domicilio con el siguiente directorio.

El personal del Instituto proporcionará el formato de solicitud de afiliación, el cual será llenado por la persona solicitante. Posteriormente, sus datos serán registrados para imprimir la credencial.

De acuerdo con el Manual de Procedimientos de Afiliación del Inapam, el tiempo estimado del procedimiento puede ser de 10 minutos, y se entregará la credencial el mismo día.

Clubes y centros culturales para adultos Inapam

El Instituto fomenta que los adultos mayores puedan seguir aprendiendo o a tener actividades recreativas, culturales, deportivas y productivas en diversos clubes y centros en la República Mexicana. Las actividades tienen como propósito fortalecer la capacidad funcional y el despliegue de potencialidades de la población adulta mayor.

En el caso de los Clubes, pueden consultar los espacios disponibles en el siguiente enlace , tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México.

Por otra parte, para acceder a los Centros Culturales de la Ciudad de México , se necesita de una inscripción en las actividades que se ofertan de manera trimestral:

- En diciembre para iniciar en enero.

- En marzo para iniciar en abril.

- En junio para iniciar en julio.

- En septiembre para iniciar octubre.

Requisitos

Contar con 60 años o más

Identificación oficial

Credencial Inapam

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Dos fotografías tamaño infantil

Certificado médico

Formato de inscripción en Centros Culturales Inapam

Aviso de privacidad integral

Cuota de recuperación

Estas son las ubicaciones:

Centro Cultural Alhambra

Alhambra 1113 BIS, col. Portales, alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Tel.: 55 55 32 30 82

Correo: cc.alhambra@inapam.gob.mx

Centro Cultural Aragón

Aragón 224, col. Álamos, alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Tel.: 55 9180 1794

Correo: cc.aragon@inapam.gob.mx

Centro Cultural Cuauhtémoc

Cuauhtémoc 956, col. Narvarte, alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Tel: 55 5669 3104

Correo: cc.cuauhtemoc@inapam.gob.mx