Panduit se prepara para la era de data centers extremos con más inversión en investigación y desarrollo

El desarrollo acelerado de la IA y del entretenimiento digital como el streaming está detonando una demanda sin precedentes de infraestructuras críticas como son los Centros de Datos para procesar y almacenar los enormes volúmenes de información que requieren estos sistemas.

Esta situación ha llevado a vislumbrar infraestructura en sitios que antes parecían impensables o propios de ciencia ficción: en el mar, en el Ártico, e incluso en el espacio debido a la escasez creciente de recursos como el agua y la energía.

Microsoft y la empresa china Beijing Highlande crearon Centros de Datos submarinos; Arctic Circle Data Center AS operan instalaciones en el norte de Noruega por su clima frío, pero quizá el desafío más grande viene impulsado por Google, Nvidia, Blue Origin que quieren sus datos en el espacio.

Pero esta alternativa aún resulta compleja de materializar. Antonio Aguirre, director de Panduit de la zona centro y sur de México, aseguró que ningún fabricante cuenta hoy con la tecnología necesaria para operar Centros de Datos en entornos extremos como el espacio.

Ante ese panorama, señaló que el área de Investigación y Desarrollo de las empresas y de la propia Panduit asumirá un papel aún más relevante para acelerar el desarrollo de estas soluciones, lo que en el mediano plazo implicará mayores inversiones de capital, particularmente en áreas clave como eficiencia energética, enfriamiento y sustentabilidad. El objetivo es impulsar los Data Centers del futuro más sustentables y evitar quedar rezagados en la carrera por la innovación tecnológica.

La empresa en la actualidad destina hasta el 20% de sus ingresos totales a la vertical de Investigación y Desarrollo para permitirle crear soluciones enfocadas de sustentabilidad energética, con el fin de reducir canalizaciones, disminuir la huella de carbono y alinearse con las tendencias del sector.

“El mercado está llevando a todos los fabricantes a ser más flexibles y a ser más rápidos para adaptarnos a la necesidad del mundo de las empresas hiperscala”, dijo el directivo.

Además, el fabricante mantiene una alianza con Nvidia para probar y ajustar sus soluciones a las nuevas aplicaciones de IA, un campo que exige cada vez más capacidad energética, mayor eficiencia en enfriamiento y velocidades superiores de transmisión. Esta colaboración permite a la compañía mantenerse al ritmo de las necesidades que genera el acelerado crecimiento de la IA y evitar que la demanda la rebase.

En un entorno donde la IA redefine el mercado tecnológico, Panduit busca posicionarse como un actor clave en la construcción de la infraestructura que sostendrá esta nueva era digital. Y aunque el futuro de los Data Centers apunta hacia territorios cada vez más complejos, la industria coincide en que la clave estará en innovar de manera rápida para no quedar atrás en una carrera que apenas comienza.