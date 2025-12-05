Publicidad

Tecnología

Todas las franquicias de Warner Bros que ahora serán propiedad de Netflix

Con la compra de Warner Bros. Discovery, estas son las películas y series que serán parte del gigante del streaming.
vie 05 diciembre 2025 09:13 AM
“El anuncio de hoy combina a dos de las mayores compañías de narración de narración de historias del mundo”, dijo el CEO de Warner Bros. Discovery. (DADO RUVIC/REUTERS)

Netflix completó la compra de Warner Bros. Discovery por casi 83,000 millones de dólares y además de tratarse de una de las adquisiciones más importantes del mundo del entretenimiento por la magnitud de la cifra, también lo será debido a las franquicias y catálogos que estarán disponibles en la empresa de Los Gatos, California.

Las palabras de David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, resumen a la perfección el alcance que tendrá este movimiento en términos de contenido: “El anuncio de hoy combina a dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo”.

¿Qué franquicias llegarán a Netflix?

El estudio WBD es uno de los que tienen más historia en Hollywood. Entre su catálogo se encuentra la producción de clásicos, como el Mago de Oz, Casablanca o Citizen Kane, además de haber trabajado con grandes directores, como el propio Orson Welles o Stanley Kubrick.

Además, la empresa es una de las responsables de que se hayan creado algunos de las franquicias más importantes y populares del cine y de la televisión modernos y estas son algunas de las más relevantes:

  • El mundo mágico de Harry Potter
  • El Señor de los Anillos
  • Dune
  • Universo DC
  • Looney Tunes
  • Game of Thrones y House of the Dragon
  • Los Soprano
  • Succession
  • The Last of Us
  • The White Lotus
  • Euphoria
  • The Big Bang Theory
  • Silicon Valley
  • Matrix
  • Big Little Lies
  • Friends
  • Cartoon Network

¿Qué falta para que se complete la fusión entre Netflix y Warner?

Luego de que se anunciara la adquisición en una reunión con inversionistas, Ted Sarandos Co-CEO de Netflix, resaltó que este movimiento tiene la intención de nutrir el catálogo de su plataforma y “unir a la gente a través de grandes historias”

De acuerdo con las expectativas de ambas compañías, la adquisición debería cerrar en alrededor de 12 a 18 meses, una vez que se hayan separado las cadenas de televisión TNT y CNN, las cuales se mantendrán de forma independiente a WBD.

Las juntas directivas de ambas empresas aprobaron por unanimidad el acuerdo, mismo que está sujeto a la aprobación regulatoria y, en caso de que este no se complete, Netflix acordó pagar 5,800 millones de dólares, mientras que WBD pagaría 2,800 millones si decide cancelarlo o buscar otra fusión.

Eso sí, se espera el escrutinio de los reguladores, debido al tamaño de ambos negocios y el poder que adquiriría Netflix en el streaming. A inicios de esta semana, Paramount planteó la posibilidad de posibles preocupaciones antimonopolio a la gerencia de WBD, luego de que se presentaron las ofertas de Netflix.

