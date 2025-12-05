Todas las franquicias de Warner Bros que ahora serán propiedad de Netflix

¿Qué franquicias llegarán a Netflix?
El estudio WBD es uno de los que tienen más historia en Hollywood. Entre su catálogo se encuentra la producción de clásicos, como el Mago de Oz, Casablanca o Citizen Kane, además de haber trabajado con grandes directores, como el propio Orson Welles o Stanley Kubrick.
Además, la empresa es una de las responsables de que se hayan creado algunos de las franquicias más importantes y populares del cine y de la televisión modernos y estas son algunas de las más relevantes:
- El mundo mágico de Harry Potter
- El Señor de los Anillos
- Dune
- Universo DC
- Looney Tunes
- Game of Thrones y House of the Dragon
- Los Soprano
- Succession
- The Last of Us
- The White Lotus
- Euphoria
- The Big Bang Theory
- Silicon Valley
- Matrix
- Big Little Lies
- Friends
- Cartoon Network
¿Qué falta para que se complete la fusión entre Netflix y Warner?
Luego de que se anunciara la adquisición en una reunión con inversionistas, Ted Sarandos Co-CEO de Netflix, resaltó que este movimiento tiene la intención de nutrir el catálogo de su plataforma y “unir a la gente a través de grandes historias”
De acuerdo con las expectativas de ambas compañías, la adquisición debería cerrar en alrededor de 12 a 18 meses, una vez que se hayan separado las cadenas de televisión TNT y CNN, las cuales se mantendrán de forma independiente a WBD.
Las juntas directivas de ambas empresas aprobaron por unanimidad el acuerdo, mismo que está sujeto a la aprobación regulatoria y, en caso de que este no se complete, Netflix acordó pagar 5,800 millones de dólares, mientras que WBD pagaría 2,800 millones si decide cancelarlo o buscar otra fusión.
Eso sí, se espera el escrutinio de los reguladores, debido al tamaño de ambos negocios y el poder que adquiriría Netflix en el streaming. A inicios de esta semana, Paramount planteó la posibilidad de posibles preocupaciones antimonopolio a la gerencia de WBD, luego de que se presentaron las ofertas de Netflix.