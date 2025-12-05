Todas las franquicias de Warner Bros que ahora serán propiedad de Netflix

¿Qué franquicias llegarán a Netflix?

El estudio WBD es uno de los que tienen más historia en Hollywood. Entre su catálogo se encuentra la producción de clásicos, como el Mago de Oz, Casablanca o Citizen Kane, además de haber trabajado con grandes directores, como el propio Orson Welles o Stanley Kubrick.

Además, la empresa es una de las responsables de que se hayan creado algunos de las franquicias más importantes y populares del cine y de la televisión modernos y estas son algunas de las más relevantes:

El mundo mágico de Harry Potter

El Señor de los Anillos

Dune

Universo DC

Looney Tunes

Game of Thrones y House of the Dragon

Los Soprano

Succession

The Last of Us

The White Lotus

Euphoria

The Big Bang Theory

Silicon Valley

Matrix

Big Little Lies

Friends

Cartoon Network

¿Qué falta para que se complete la fusión entre Netflix y Warner?

Luego de que se anunciara la adquisición en una reunión con inversionistas, Ted Sarandos Co-CEO de Netflix, resaltó que este movimiento tiene la intención de nutrir el catálogo de su plataforma y “unir a la gente a través de grandes historias”

De acuerdo con las expectativas de ambas compañías, la adquisición debería cerrar en alrededor de 12 a 18 meses, una vez que se hayan separado las cadenas de televisión TNT y CNN, las cuales se mantendrán de forma independiente a WBD.

Las juntas directivas de ambas empresas aprobaron por unanimidad el acuerdo, mismo que está sujeto a la aprobación regulatoria y, en caso de que este no se complete, Netflix acordó pagar 5,800 millones de dólares, mientras que WBD pagaría 2,800 millones si decide cancelarlo o buscar otra fusión.

Eso sí, se espera el escrutinio de los reguladores, debido al tamaño de ambos negocios y el poder que adquiriría Netflix en el streaming. A inicios de esta semana, Paramount planteó la posibilidad de posibles preocupaciones antimonopolio a la gerencia de WBD, luego de que se presentaron las ofertas de Netflix.