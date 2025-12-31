Que el 2026 no te agarre en ceros: así se construye la flexibilidad financiera

Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera Banamex, sugiere contar con un colchón financiero para poder enfrentar situaciones inesperadas.

Por su parte, Sura recomienda reordenar las prioridades para poder elegir de manera más inteligente qué necesidades debes cubrir sí o sí y cuáles pueden quedar en espera.

El grupo de inversiones destaca que la flexibilidad financiera permite responder ante emergencias, como gastos médicos, pérdida de ingresos o reparaciones urgentes, sin recurrir a endeudamiento excesivo ni poner en riesgo tus metas a largo plazo.

“La flexibilidad financiera no es sólo depender únicamente del nivel de ingresos, sino de la forma en que manejas los imprevistos. Tener un fondo de emergencia es una forma de autocuidado financiero, con el fin de brindar seguridad a las personas conforme pasan los años y hasta que lleguen a su vejez”, asegura Adolfo Arditti, director ejecutivo de Experiencia al Cliente, Canales y Servicio en Afore SURA, en un comunicado.

El directivo de Banamex destaca la importancia de saber usar ciertos servicios financieros para poder ahorrar y darle estabilidad a tus finanzas, entre los que destacan:

Usar el crédito a tu favor. Utiliza este recurso para hacer buen historial crediticio. Evita usarlo para gastos innecesarios. Una reputación crediticia sólida puede ser un activo útil cuando se maneja con responsabilidad.

¿Vale la pena tener un seguro? Estos instrumentos son poco comunes, pero pueden marcar diferencia frente a accidentes o enfermedades inesperadas. La diversificación te da mayor estabilidad financiera y abre puertas a nuevos proyectos.

Diversifica tus ingresos. No dependas únicamente de una fuente de ingresos. Explora tus habilidades, identifica oportunidades y atrévete a emprender. La diversificación te da mayor estabilidad financiera y abre puertas a nuevos proyectos.

Aprovecha los beneficios de productos financieros. Muchos instrumentos financieros ofrecen ventajas que no siempre se aprovechan al máximo: meses sin intereses, cash back, pagos digitales, domiciliación de servicios, descuentos, pagos y más. Conoce bien lo que contratas y compara antes de decidir para llevarte el mejor beneficio posible.

¿Qué pasa con las deudas?

Diciembre fue un mes donde los trabajadores recibieron ingresos extraordinarios, por lo que la distribución de un presupuesto tuvo que ser estratégica y priorizar la eliminación de los compromisos más caros.

Un primer paso debe ser tratar de saldar las deudas más altas, especialmente si se tienen pasivos en tarjetas de crédito. Liquidar o abonar a las deudas con las tasas de interés más altas es una decisión financiera sana, ya que las demoras pueden alcanzar penalizaciones mayores al 60%.

“Es muy difícil que un instrumento de ahorro o inversión genere un rendimiento que compense estas altas tasas de interés. Por ejemplo, los instrumentos de renta fija dan rendimientos cercanos al 7%. La deuda solo es buena si está controlada”, dijo recientemente Jesús Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).