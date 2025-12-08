AT&T dará datos gratis a millones de usuarios tras falla masiva y reclamo de Profeco: estos clientes los recibirán

Por qué AT&T entregará datos móviles sin costo

La procuraduría informó que durante septiembre, AT&T presentó deficiencias en la calidad del servicio que afectaron a más de 2.3 millones de usuarios por lo que le solicitó una compensación en especie para las personas afectadas, con base en el derecho de recibir un servicio seguro y de calidad.

El monto recuperado por la compensación equivale a $43,455,860 pesos. Algunos usuarios ya han sido compensados; sin embargo, otros podrían ver los beneficios reflejados hasta enero 2026.

Quiénes recibirán datos gratis y qué incluye la compensación

Usuarios de prepago

Durante noviembre se compensó a 1,665,444 usuarios con:

- 100 MB adicionales

- Vigencia de 5 días

Los datos se entregaron directamente en las líneas afectadas, sin necesidad de trámite.

Usuarios de pospago

La empresa otorgará datos sin costo a 689,780 usuarios bajo estas condiciones:

- 1 GB adicional

- Vigencia de 30 días

Cuándo recibirás los datos si eres usuario de pospago

La compensación se integrará al ciclo de facturación vigente. Dependiendo de la fecha de corte, el beneficio se reflejará en diciembre de 2025 o enero de 2026.

No es necesario activar o registrar nada: la asignación es automática.

¿Qué puedo hacer si no veo la compensación reflejada?

Si no ves reflejados los datos adicionales en tu línea o tienes dudas sobre la compensación, Profeco mantiene canales de atención para personas consumidoras:

Teléfono del Consumidor

- 55 5568 8722

- 800 468 8722

Redes sociales oficiales

- Twitter: @Profeco y @AtencionProfeco

- Facebook: ProfecoOficial