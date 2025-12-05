Si solo quieres gastar 50 pesos a la semana en telefonía, estas son tus mejores opciones en México

Qué son los OMV

Un Operador Móvil Virtual, conocido como OMV, comercializa servicios de telefonía y datos móviles sin usar infraestructura propia de telecomunicaciones. Para operar necesita capacidad de red de un concesionario que administra espectro radioeléctrico e instalaciones físicas.

Según la estructura de cada empresa, el OMV puede requerir servicios completos o parciales del concesionario o de una compañía intermediaria que facilita la comercialización del servicio móvil. Ese modelo permite ofrecer planes definidos para distintos tipos de uso, que incluyen voz y datos con características diferenciadas por nichos de mercado y condiciones de contratación.

Los OMV se enfocan en planes que se pagan por periodos breves o formatos específicos de consumo. En ese modelo, la atención de servicio se concentra en segmentos delimitados y con ofertas que incluyen redes sociales, datos para mensajería y beneficios que cambian según el monto de la recarga.

Cómo saber si un OMV tiene buena señal

Para conocer la señal disponible en una zona se recomienda revisar el mapa de cobertura de la red que usa el OMV y comparar la disponibilidad en la ubicación de uso.

Cada compañía opera así:

- BAIT — usa la red de Altán Redes

- Pillofon — usa la red de Altán Redes

- Oui Móvil — usa la red de Telcel

- Soriana Móvil — usa la red de Telcel

- Oxxo Cel — usa la red de Telcel

- Weex — usa la red de Movistar

Para verificar la cobertura de Telcel y Movistar puedes ingresar a https://coberturamovil.ift.org.mx/ . En el caso de Altán Redes, el mapa de cobertura está disponible en: https://www.altanredes.com/mapa/Altan_wms_service_Cobertura_Total.html

Planes semanales entre $50 y $60

Los planes en este rango ofrecen datos por siete días e incluyen acceso a aplicaciones específicas. La información que se presenta está basada en los detalles visibles de cada recarga y su vigencia.