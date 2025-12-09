El CEO de Hinge deja la empresa para fundar otra app de citas

Match Group planea liderar una ronda de financiamiento para la firma surgente, llamada Overtone, a comienzos de 2026.

McLeod asumirá el rol de presidente de Overtone y se mantendrá como asesor de Hinge hasta marzo del siguiente año, para colaborar con la transición. Para ocupar su lugar al frente de Hinge se anunció a Jackie Jantos, actual presidenta y directora de marketing de la app.

La reacción del mercado no se hizo esperar, pues tras el anuncio, las acciones de Match Group registraron una caída de 1.8% en operaciones posteriores al cierre, reflejando cierta inquietud entre los inversores ante el cambio de liderazgo y el giro estratégico hacia una nueva startup.

El relevo ocurre en un momento en que las plataformas de citas atraviesan una intensa competencia, acelerada por la apuesta en IA para crear perfiles, conectar personas, o sugerir preguntas.

Si bien la app recién llegó a México en septiembre de 2025, Mc Leod fundó Hinge en 2011 y desde 2019, pertenece en su totalidad a Match Group. Esta app de citas se distingue por su enfoque en que los usuarios concreten encuentros en persona y construyan relaciones serias y duraderas.