El diseñador de Apple abandona la empresa para unirse a Meta

Su perfil lo ocupará Stephen Lemay, quien, de acuerdo con Tim Cook, CEO de Apple, ha desempeñado “un papel clave en el diseño de todas las principales interfaces de Apple desde 1999. Siempre ha establecido un estándar de excelencia extraordinariamente alto y encarna la cultura de colaboración y creatividad de Apple”.

Esta no es la primera vez que Meta le roba talento a Apple en lo que va del 2025. A mediados de octubre, la firma de redes sociales contrato a Ke Yang, quien había sido nombrado como el responsable de dirigir los esfuerzos de búsqueda en Siri hace tan solo unas semanas atrás.

Yang, de acuerdo con un reporte de Bloomberg, había sido nombrado director de Respuestas, un nuevo modelo de lenguaje para que se integrara en Siri y Safari y diera resultados a los usuarios de una forma más integrada a partir de IA.

No obstante, según fuentes cercanas al caso, Meta se hizo de sus servicios gracias a la agresiva estrategia de atracción de talento de Mark Zuckerberg, en la cual ofrece bonos de hasta 100 millones de dólares.

A estos hechos se le suma la pérdida de talento en Apple. Sam Wiseman, un investigador de IA basado en Nueva York, dejó la compañía este mes para unirse a la startup Reflection AI, mientras que otros dieron un paso al lado para unirse a Meta.

En junio, Bowen Zhang, investigador clave de IA multimodal de Apple, se unió al laboratorio de IA de Zuckerberg, al igual que Ruoming Pang, quien fue uno de los principales líderes del área de modelos de IA de Apple.

Otro de los investigadores más importantes de la empresa, Chong Wang, también dejó la compañía para unirse a Meta y en agosto sucedió lo mismo con Frank Chu, uno de los líderes en investigación de IA.

Esta serie de salidas, más allá del impacto en los proyectos técnicos, está provocando “una crisis de confianza interna”, de acuerdo con un reporte del Financial Times sobre los desarrollos dentro de la compañía.

Y es que según el reporte del medio, la sensación de lentitud en los avances en torno a la IA también es evidente y temen que sus competidores tomen una ventaja que sea irreversible en el sector, y especialmente Meta es una de esas compañías que avanzan con fuerza.