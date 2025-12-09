Cada vez es más difícil ocupar vacantes especializadas y las empresas tecnológicas encontraron la solución

Por ello, organizaciones como Laboratoria o programas corporativos de empresas como Google, Dyson o Huawei producen el talento que necesitan, algo especialmente relevante porque las habilidades digitales se renuevan cada 12 a 18 meses, mientras que las instituciones educativas tradicionales pueden tardar años en actualizar sus planes.

En México, iniciativas como Seeds for the Future de Huawei son un punto de entrada para estudiantes de ingeniería. Aunque no es el único programa de su tipo, ilustra cómo la industria conecta formación con empleabilidad desde etapas tempranas.

“Queremos que más mujeres participen y que más estudiantes tengan la posibilidad de ver cómo se transforma la tecnología en el mundo real”, mencionó Shau Wa Yu Tan, quien encabeza esta iniciativa de Huawei.

Este programa fue diseñado para exponer a estudiantes de ingeniería y tecnologías de la información a experiencias internacionales, contenido técnico avanzado y contacto directo con ejecutivos y desarrolladores de la compañía. Desde 2015, jóvenes seleccionados viajan a China o participan en entrenamientos híbridos donde exploran proyectos reales, conocen laboratorios de innovación y se forman en áreas como telecomunicaciones, inteligencia artificial o sistemas de emergencia basados en datos.

Google es otra de las grandes tecnológicas en apostar por la formación a escala. Sus Career Certificates capacitan en áreas como soporte IT, ciberseguridad, UX o análisis de datos sin necesidad de una licenciatura. El programa ya cuenta con una red de empleadores que contratan talento certificado.

En el Reino Unido, Dyson creó una institución educativa propia, el Dyson Institute of Engineering and Technology, donde los estudiantes cursan una licenciatura en ingeniería mientras trabajan en la empresa, con salario y participación en proyectos reales.

Y en el caso de organizaciones como Laboratoria, su modelo de bootcamps intensivos en desarrollo web y UX ha colocado a miles de mujeres en empleos tecnológicos. Y, de hecho, esta organización señaló en 2024 que cerca del 80% de sus egresadas logran “carreras tecnológicas gratificantes” al terminar una experiencia con ellos.

