La región es central en esa estrategia, ya que actualmente, más del 80% de los usuarios de Pinterest se encuentran fuera del mercado estadounidense, y Latinoamérica destaca como una de las zonas con mayor dinamismo en innovación digital, creatividad y emprendimiento. Para la compañía, este entorno representa una oportunidad significativa tanto en términos de crecimiento de usuarios como de generación de valor para marcas, anunciantes y comunidades locales.

Desde su nuevo rol, Westphalen tendrá la responsabilidad de liderar la siguiente ola de expansión de Pinterest en la región, trabajando de la mano con equipos internos y socios estratégicos. El objetivo, según su publicación en LinkedIn, será fortalecer la propuesta de valor de la plataforma como un espacio donde millones de personas no solo encuentran inspiración, sino que convierten ideas en acción.

Sobre su incorporación a Pinterest, el ejecutivo comentó sobre los planes de crecer la presencia de la plataforma en la región.

“Me entusiasma unirme a Pinterest en un momento clave de su trayectoria de expansión internacional. Pinterest está definiendo rápidamente su propio espacio en internet, donde la inspiración y la acción convergen para crear un destino positivo para todas las personas. Estoy muy ilusionado por ayudar a seguir impulsando el crecimiento de Pinterest con usuarios y marcas. Me apasiona construir equipos diversos y de alto desempeño, y tengo muchas ganas de comenzar a trabajar con los talentosos equipos de Pinterest para desbloquear todo el potencial de la plataforma en América Latina”.

André Loureiro es el antecesor de Westphalen, quien se centró en sentar las bases comerciales y operativas de Pinterest en mercados estratégicos como Brasil, México, Argentina y Colombia, en un contexto donde la plataforma buscaba transitar de ser percibida principalmente como un espacio de inspiración a una herramienta con mayor peso en performance y resultados de negocio.

Loureiro también tuvo un rol relevante en la adaptación del discurso global de Pinterest a las particularidades culturales y económicas de la región, destacando el valor de la plataforma como un espacio positivo, aspiracional y seguro para marcas. En un entorno digital marcado por la saturación publicitaria y la polarización en redes sociales.

Mientras que en Google, la salida de Westphalen se une a la de Julián Coulter, quien era el director de Google México hasta hace unas semanas.

