Warner Bros Discovery se prepara para declinar oferta de Paramount

Paramount Skydance lanzó a principios de diciembre una oferta pública de adquisición hostil valorada en 108,400 millones de dólares, equivalente a 30 dólares por acción en efectivo, con la intención de comprar toda la empresa WBD, incluidos sus estudios, redes de televisión por cable y servicios de streaming.

Esta propuesta supera en términos de dinero líquido la oferta de Netflix, valuada en conjunto en alrededor de 83,000 millones de dólares y estructurada como una combinación de efectivo y acciones por los activos más valiosos de WBD, tales como HBO Max y los estudios cinematográficos.

Sin embargo, fuentes cercanas al caso señalan que la junta directiva considera que la oferta presenta riesgos significativos en términos de financiamiento y otras condiciones vinculantes, razón por la cual se inclinaría por ratificar el acuerdo con Netflix, a pesar de que éste sea inferior en efectivo inmediato.

El consejo ha evaluado detalladamente los términos de ambas propuestas y, por ahora, estima que la transacción con Netflix ofrece mayor certidumbre y un menor riesgo de complicaciones que puedan frustrar o dilatar una eventual integración.

La oferta de Paramount contaba con un respaldo financiero robusto en papel, pues aproximadamente 41,000 millones de dólares en capital fueron comprometidos por la familia Ellison, propietaria de Oracle, y RedBird Capital, junto con 54,000 millones en financiación de deuda suscrita por instituciones financieras globales.

Otro de los interesados en la transacción era Affinity Partners, un fondo de inversión del empresario Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, pero éste se retiró de su participación en la oferta de Paramount.

Si bien Affinity no era uno de los principales acreedores de la operación, su salida fue interpretada por analistas como un síntoma de las dudas que genera el apalancamiento y la complejidad de cerrar un acuerdo de esta magnitud en el contexto geopolítico actual, de acuerdo con Bloomberg.

Paramount criticó la oferta de Netflix, argumentando que la estructura del acuerdo con la empresa de streaming podría dejar a los accionistas expuestos a un desenlace incierto, especialmente si surgen objeciones regulatorias debido a la concentración de poder en plataformas de suscripción digital.

Por su parte, Netflix defendió su oferta con la tesis de que su combinación con los activos de Warner Studios y HBO Max generaría un portafolio de contenido incomparable, incluso si su propuesta implica menor efectivo en la transacción directa.

El Financial Times destacó cómo esta puja elevó la atención sobre el papel de los grandes estudios en la nueva economía del streaming, donde los activos de contenido original valen no solo por su valor histórico, sino por su capacidad de generar ingresos recurrentes en plataformas digitales.

No obstante, el componente regulatorio está presente de manera significativa, dado que la combinación de activos de medios con plataformas de distribución digital puede suscitar escrutinios antimonopolio en Estados Unidos y otras jurisdicciones.

Además, la creciente politización en torno a medios de comunicación influyentes, como CNN, ahora parte de Warner Bros, ha añadido una capa de complejidad que va más allá de los números.

