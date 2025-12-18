Publicidad

Tecnología

La piratería musical migra a plataformas de audio

King Gizzard & The Lizard Wizard descubrió álbumes generados por IA bajo su identidad y aunque las apps luchan contra la suplantación, crece el fraude musical.
jue 18 diciembre 2025 12:00 PM
nueva-pirateria-musical-canciones-hechas-con-ia
King Lizzard and Lizard Wizard es una de las bandas que se vieron afectadas en Spotify. (Facebook King Lizard.)

La piratería musical es un dolor de cabeza para disqueras y artistas de todo el mundo, pero ahora tiene un enemigo poderoso e incontrolable, la Inteligencia Artificial, que ahora suplanta el estilo, imagen y sonido de los artistas para comercializar plays.

Aunque en el pasado la industria tuvo que lidiar con copias ilegales, torrents y archivos compartidos en foros oscuros, hoy hay canciones y álbumes completos generados por IA que aparecen en Spotify, Apple Music o Deezer firmados con el nombre de artistas reales.

Un caso reciente fue el de la banda King Gizzard & The Lizard Wizard, quienes descubrieron que Spotify alojaba un álbum que no habían grabado. La música imitaba su estilo psicodélico, la portada parecía coherente con su estética y el nombre del grupo aparecía como autor legítimo. Sin embargo, nadie en la banda había participado en su creación y se trataba de un clon generado por IA, publicado por un tercero anónimo y distribuido como si fuera parte de su discografía oficial.

El caso, documentado por The Guardian, expusó como las plataformas de streaming priorizan la velocidad y el volumen sobre la autenticidad y como el sistema confía en agregadores digitales que, a su vez, confían en quien sube el contenido. La suplantación se materializa en la plataforma que monetiza las reproducciones y refuerza la visibilidad del fraude mediante recomendaciones algorítmicas.

Además con cada reproducción del álbum falso se drenaban ingresos potenciales para artistas como King Gizzard.

“Spotify prohíbe estrictamente cualquier forma de suplantación de artistas. El contenido en cuestión fue retirado por violar nuestras políticas y no se pagaron regalías por ninguna de las reproducciones generadas”, señaló un vocero de Spotify sobre este caso particular.

Aunque la plataforma retiró el contenido, algunas de estas pistas falsas llegaron a ser recomendadas por algoritmos automáticos como Release Radar o Discover Weekly, sumando decenas de miles de reproducciones antes de ser retiradas.

Sin embargo, el fenómeno avanza silenciosamente, pues basta con subir archivos, registrar metadatos falsos y dejar que los algoritmos hagan el resto. De acuerdo con cifras de Luminate, una firma de análisis de streaming, cada día se suben más de 100,000 canciones nuevas al día, por lo que la verificación es complicada de hacer por humanos, y los filtros de IA de las plataformas son insuficientes.

Artistas indie encuentran “discos fantasma”

Si una banda consolidada puede detectar y denunciar un fraude, los artistas independientes enfrentan una situación mucho más precaria. Casos como el de la cantante folk Emily Portman, quien encontró un álbum generado por IA bajo su nombre en Spotify, revelan una dinámica aún más inquietante, pues los músicos descubren estos “discos fantasma” por accidente, cuando seguidores les preguntan por lanzamientos que nunca anunciaron.

Para los artistas indie, la suplantación no solo implica pérdida de ingresos, sino un daño directo a su posicionamiento en plataformas donde el algoritmo premia la constancia y no la autenticidad.

A diferencia de los grandes sellos, estos músicos carecen de equipos legales o contactos directos con las plataformas para acelerar la remoción del contenido.

El problema se agrava porque la IA aplicada a la música ya no necesita replicar voces exactas; basta con capturar patrones estilísticos. El resultado es suficientemente “creíble” para los sistemas automatizados, aunque sea éticamente fraudulento.

Y los números dimensionan el problema, servicios como Deezer estiman que hasta 34% de las canciones que se suben diariamente son creadas por IA, lo que representa decenas de miles de pistas nuevas cada día que pueden pasar casi desapercibidas para los oyentes y los sistemas de control actuales.

Y aunque algunas disqueras han querido demandar a las plataformas el litigio avanza lento, pues la tecnología se mueve rápido. Incluso si un tribunal falla contra una empresa de IA, los modelos ya entrenados, los clones ya generados y las canciones ya distribuidas seguirán circulando.

¿La autenticación blockchain como solución?

Ante la insuficiencia de las vías legales tradicionales, algunas voces proponen soluciones tecnológicas, como son los sistemas de autenticación basados en blockchain que certifiquen la autoría desde el origen.

La idea es atractiva, pues se trataría de un registro inmutable que permitiría a plataformas y usuarios verificar si una canción fue efectivamente publicada por el artista que dice representarla.

Sin embargo, esta solución enfrenta los mismos dilemas que otras promesas del blockchain en industrias creativas, ya que requiere de una adopción masiva, estándares compartidos y voluntad de las plataformas para sacrificar fricción a cambio de confianza.

Tags

Spotify Piratería Inteligencia artificial

