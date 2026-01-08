¿Te “desvistieron” con IA en redes sociales? Esta herramienta ayuda a bajar las imágenes y frenar su difusión

StopNCII.org ofrece una solución para frenar la difusión de imágenes íntimas

StopNCII.org es una herramienta gratuita creada para apoyar a personas víctimas de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Opera mediante la generación de un hash o huella digital única de las imágenes o videos seleccionados por la persona afectada.

Ese hash se genera directamente en el dispositivo del usuario mediante un algoritmo que asigna un marcador específico al archivo. Todas las copias duplicadas conservan exactamente la misma huella digital, lo que permite identificar coincidencias técnicas del contenido.

Posteriormente, la herramienta comparte únicamente ese identificador con las empresas participantes, las cuales lo utilizan para detectar y eliminar las imágenes o videos coincidentes e impedir que sigan circulando en línea.

Quién opera la herramienta y cuál ha sido su alcance

El servicio es operado por Revenge Porn Helpline (RPH), una organización creada en 2015 que forma parte de SWGfL, una entidad benéfica fundada en 2000 dedicada a la protección de personas en entornos digitales.

Desde su creación, RPH ha apoyado a miles de víctimas de difusión no consensuada de imágenes íntimas. De acuerdo con la propia organización, el sistema ha eliminado con éxito más de 200,000 imágenes íntimas individuales de internet, con una tasa de retiro superior al 90%.

Cómo protege la privacidad de las personas afectadas

Su funcionamiento se basa en el uso exclusivo de la huella digital generada a partir del contenido seleccionado. El proceso no requiere almacenar ni conservar los archivos originales para operar.

El sistema recopila únicamente la información mínima necesaria para dar seguimiento al caso y coordinar la detección con las plataformas participantes, sin mantener copias del material íntimo.

Requisitos para solicitar la eliminación de contenido íntimo

Para utilizar el servicio, el caso debe cumplir con criterios específicos de elegibilidad. Entre los requisitos principales se encuentran:

- La persona solicitante aparece en las imágenes.

- El contenido muestra desnudez, semidesnudez —como genitales o pechos cubiertos por ropa interior— o un acto sexual.

- La persona que aparece en el material es mayor de 18 años.

El sistema acepta imágenes reales y también imágenes sintéticas, falsas o generadas mediante inteligencia artificial, siempre que representen desnudez o contenido sexual no consentido.

Qué tipo de contenido no puede procesarse

Existen categorías que el servicio no admite. Entre ellas se encuentran:

- Imágenes comerciales o profesionales.

- La imagen original utilizada para crear un contenido íntimo sintético o falso.

- Imágenes de prueba.

- Capturas de pantalla de conversaciones basadas en texto.

- Grabaciones de audio.

Estos materiales no pueden integrarse al proceso de detección mediante huella digital.

Paso a paso para crear un reporte

El proceso para generar un caso se realiza completamente en línea y sigue una ruta definida:

1. Ingresar a https://stopncii.org/crea-tu-caso/

2. Seleccionar la opción “crea tu caso”.

3. Responder el cuestionario inicial, que determina si el caso cumple con los criterios de elegibilidad.

4. Adjuntar el contenido para su revisión y generación del hash.

5. Crear una cuenta, desde la cual se reciben actualizaciones sobre el estado del caso, la generación de la huella digital y las plataformas donde el contenido ha sido eliminado.

En qué plataformas se bloquea y elimina el contenido

El hash generado se comparte con una red de empresas y plataformas digitales participantes. Entre los servicios donde el contenido íntimo puede ser detectado y eliminado se encuentran:

Facebook, X, Instagram, Threads, Microsoft Bing, TikTok, Reddit, OnlyFans, Pornhub, Snap Inc., Playhouse, Redgifs, Patreon, Vivastreet, F2F.com y Bluesky.

La detección se realiza mediante coincidencias técnicas del hash, lo que impide que el material vuelva a publicarse en esos espacios una vez identificado.

Un caso reciente expone el alcance de la pornografía generada con IA

La expansión de la pornografía generada con inteligencia artificial mostró en meses recientes que el problema no se limita a casos aislados. Uno de los episodios más visibles es el de Grok, el chatbot desarrollado por xAI e integrado en la plataforma X, que desde finales de 2025 quedó bajo escrutinio internacional por generar imágenes sexualizadas sin consentimiento. Usuarios aprovecharon funciones de generación y edición para solicitar que el sistema “desvistiera” personas o las representara en poses sexuales, lo que derivó en la difusión de contenido potencialmente ilícito.

El caso derivó en el reconocimiento de fallas en las medidas de seguridad por parte de los desarrolladores y en investigaciones abiertas por autoridades de países como Francia e India, mientras reguladores europeos calificaron este tipo de material como ilegal bajo la Digital Services Act. Especialistas advierten que la pornografía sintética se volvió uno de los usos más extendidos de estas tecnologías, impulsada por costos bajos y una regulación fragmentada. Un informe de la asociación Somos Más señaló que 98% de los deepfakes que circulan en internet son pornográficos y no consensuados, y que 99% de las personas afectadas son mujeres.